البحرين تعلن أول وفاة بفيروس كورونا بدول الخليج العربية

أعلنت البحرين عن أول حالة وفاة في دول الخليج العربية بفيروس كورونا المستجد اليوم الاثنين وحثت السعودية المواطنين على البقاء في منازلهم فيما وسعت المنطقة الإجراءات لحماية مواطنيها واقتصاداتها من تفشي المرض.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن البلاد، التي يشكل المغتربون غالبية سكانها، سجلت 38 حالة إصابة جديدة بالفيروس بينها ثلاثة قطريين كانوا في أوروبا. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في قطر إلى 439 ويصل إجمالي عدد الإصابات في دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى 1021.

وفرضت الدول الأعضاء بالمجلس قيودا على الدخول والحركة.

وقالت السعودية، التي علقت مع الكويت جميع الرحلات الجوية الدولية وأغلقتا معظم الأماكن العامة، إنها تدرس تعليق العمل في القطاع الخاص مثلما فعلت مع القطاع العام باستثناء مجالي الصحة والأمن.

وقال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة في مؤتمر صحفي اليوم إنه يأمل أن يبقى المواطنون في بيوتهم وألا يخرجوا إلا للضرورة القصوى.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن المملكة ألزمت القطاع الخاص بمنح إجازات مرضية لمدة أسبوعين للحوامل والموظفين الذين يعانون من حالات صحية تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة البحرينية على تويتر إن السيدة البحرينية البالغة من العمر 65 عاما التي توفيت بسبب الفيروس كانت تعاني من "أمراض وظروف صحية كامنة". وقد أبلغت البحرين عن 221 حالة إصابة، من بينها عشرات المواطنين الذين تم إجلاؤهم من إيران الأسبوع الماضي.

وبثت وسائل إعلام رسمية بحرينية أمس الأحد لقطات لمركز للحجر الصحي مقام على جزيرة قاحلة متصلة بالبر الرئيسي عبر جسر. واصطفت عشرات الأسرة الجاهزة لاستقبال المرضى داخل خيمات مزودة بوحدات تكييف الهواء وخزانات وسجاجيد ملونة.