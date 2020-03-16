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الأوقاف: موقع الوزارة يتخطى 24 مليون زائر ومتابع ومليون و600 ألف على الفيس

الإثنين، 16 مارس 2020 01:38 ص
الأوقاف: موقع الوزارة يتخطى 24 مليون زائر ومتابع ومليون و600 ألف على الفيس وزير الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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أعلنت وزارة الأوقاف، عن تحقيق موقعها الرسمى ما يزيد عن 24 مليون زائر ومتابع، وكذلك تخطت صفحة الوزارة على الفيس بوك أكثر من مليون وستين ألف متابع، وتعد للوزارة بالعمل المستمر على تطوير موقعها وصفحتها وما يقدمان في ضوء رسالة الوزارة الدعوية والمجتمعية.

وأرجعت وزارة الأوقاف، ذلك نظرا لما يقدمه الموقع الرسمى لوزارة الأوقاف من محتوى علمي متميز ، سواء خطب الجمع وترجمتها إلى 18 لغة إضافة إلى لغة الإشارة أم المؤلفات العلمية أم المقالات أم الحملات مثل حملتى: وطن بلا إدمان، وهذا هو الإسلام، وما يقدمه أيضا من خدمات للمواطنين سواء نشر نماذج طلبات الخدمات التي تقدمها الوزارة أم استقبال الشكاوى وسرعة الاستجابة لها.

وتصدر وزارة الأوقاف عدة اصدارات ونوافذ فكرية واعلامية لبث الوسطية، منها سلسلة رؤية التى تصدرها الوزارة والهيئة المصرية العامة للكتاب معا كأحدث وأهم سلسلة فى التثقيف الدينى المستنير، بحيث تجرى اختبارات فيها بعد شهر رمضان المعظم فى الأسبوع الثانى من شوال وتشمل ما صدر من السلسلة وما يصدر منها حتى نهاية شهر رمضان المعظم، علما بأن السلسة متوفرة بسعر رمزى خمسة جنيهات لكل إصدار بجميع فروع الهيئة المصرية للكتاب.

وتتناول الاختبارات معلومات أصدرتها سلسلة رؤية، فى كتب: فقه الدولة وفقه الجماعة، وحماية دور العبادة، والحوار الثقافى بين الشرق والغرب، ومفاهيم يجب أن تصحح فى السيرة والسنة، ونعمة الماء.. نحو استخدام رشيد للمياه، وبناء الشخصية الوطنية، وضلالات الإرهابيين وتفنيدها، والكليات الست، ومخاطر الإلحاد وسبل المواجهة، وبناء الوعى.

 


وزاره الاوقاف

موقع وزاره الاوقاف

نشر الوسطيه

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