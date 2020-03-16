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بدلا من تجمع الجمهور بالمساجد..

الأوقاف تطلق برامجها الدينية عبر البث التلفزيونى للوقاية من كورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 05:00 ص
الأوقاف تطلق برامجها الدينية عبر البث التلفزيونى للوقاية من كورونا وزاره الاوقاف
كتب – إسماعيل رفعت

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تطلق وزارة الأوقاف، غدا الثلاثاء أول البرامج الدينية تلفزيونيا بعد أن كانت تنطلق جماهيريا من المساجد، حيث تعقد الأوقاف ندوة عبر البث التلفزيونى دون جمهور، وذلك بعد وقف الأوقاف الفعاليات الجماهيرية، والتلاحم الجماهيرى ضمن إجراءات الوقاية الاحترازية ضد فيروس كورونا، حيث يتحدث علماء الأوقاف والأزهر حول:"الأخذ بالأسباب فى ضوء الشرع الشريف".

وقالت وزارة الأوقاف: تأتى الندوة فى إطـار التعاون والتـنسيق المـستمر بين وزارة الأوقاف المـصرية والهيئة الوطنية للإعلام فى ملـف تجـديـد الخطـاب الديـنى، ومـن خلال الندوات المشتركة بيـن الوزارة وقـطاع القـنوات المتـخصصة بالتليفزيون المصرى، تنقلها القناة الثقافية فى بث مباشر.

 

يشارك فى الندوة، الدكتور هانى تمام "مدرس الفقه بجامعة الأزهر الشريف"، والدكتور أشرف فهمى "مدير عام التدريب"، والشيخ مصطفى عبد السلام "إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين"، حيث تواصل "الأوقاف" اطلاق الندوات من المساجد فى وجود جمهور، بينما تأتى هذه الندوة كأول ندوة دون جمهور.

 

ويشار إلى أن هناك حزمة من القرارات الاحترازية التى أطلقتها "الأوقاف" فى مواجهة فيروس كورونا، خلال الساعات الماضية، ومنها حظر "تقبيل اليد" بين المشايخ، والتأكيد على وقف تقبيل يد الوالدين مؤقتا، ومنع السلام باليد بين موظفى الوزارة، وغلق جميع الأضرحة والمزارات طوال فترة تعليق الدراسة، و تأجيل جميع الاختبارات والدورات والمسابقات، وتأجيل الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية وإطلاق التدريب عن بعد، والغاءالاحتفالات بالإسراء والمعراج بسبب كورونا وتكتفى بخطبة الجمعة، بسبب كورونا.

 

وشملت إجراءات وزارة الأوقاف، اطلاق حملة لتطهير وتعقيم المساجد ضد فيروس كورونا، برش السجاد وغسله، وتطهير دورات المياه، ومكان الوضوء، حيث تتلقى غرفة عمليات الوزارة، لدى الانعقاد الدائم، فى مقرها بمسجد صلاح الدين بالمنيل تبليغات تنفيذ المهام الموكلة بالصور للتيقن من جدية الحملات كل فى منطقته.

وتنبه وزارة الأوقاف، على جميع العاملين بها مضاعفة جهودهم فى نظافة بيوت الله عز وجل، والتعامل مع ذلك على أنه واجب شرعى ووطنى ومهنى وإنساني، ابتغاء مرضاة الله عز وجل وخدمة للوطن، وحفاظًا على أبناء الوطن جميعا، سائلين الله عز وجل أن يحفظنا جميعا ويحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه وسائر بلاد العالمين.

 


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