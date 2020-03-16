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الأتراك يفضحون الحجر الصحى فى أنقرة: مكان غير آدمى

الإثنين، 16 مارس 2020 10:25 م
الأتراك يفضحون الحجر الصحى فى أنقرة: مكان غير آدمى اردوغان
كتب أحمد عرفة

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ذكرت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، إن مواطنين في تركيا عبروا من داخل الحجر الصحى بالمساكن الطلابية، بعد عودتهم من السعودية، عن شكواهم من سوء الوضع، وقال مواطن تركى: لا يوجد ولو مقدار ذرة من النظافة فى الداخل، ولا يوجد أطباء، أو حتى ممرضون. وضعونا في حجر، ولكن لا يوجد شيء باسم الحجر الصحي فعليًا، بل هنا مثل حظيرة للحيوانات.

كذلك نقل نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، يلدريم كايا، شكوى المواطنين الموضوعين تحت الحجر الصحي بعد عودتهم من العمرة، من سوء النظافة، وأشار نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، إلى أن الحجر الصحي لا يضم العائدين من العمرة فقط، قائلًا: “هناك عاملون ورجال أعمال أيضًا قادمون من المملكة العربية السعودية. قالوا إن الحجر لصحي يفتقر للنظافة ولا يحتوي على طعام كافي”.

وأفاد والى أنقرة واصب شاهين أن الحجر الصحي استقبل نحو 1800 شخص، من العائدين من السعودية، وفي انتظار 1700 آخرين، مؤكدًا أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل معهم، وقال وزير الشباب والرياضة في تركيا قصاب أوغلو في وقت سابق إن المساكن الطلابية يمكنها 10 آلاف شخص.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء الأحد، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 18 حالة، وللحد من انتشار فيروس كورونا، حظرت تركيا عمل الملاهي الليلية والبارات والحانات ضمن إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة التركية أنه لن يتم السماح بحدوث أي تقصير في تطبيق الإجراءات المتخذة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل بموجب أحكام قوانين طارئة، للحد من انتشار فيروس كورونا، وفي ذات السياق دعا النائبين عن حزب الحركة القومية، لطفي توركان، وآيلين جسور، لإعلان حالة الطوارئ وحظر تجوال في البلاد بسبب انتشار حالات اكتشاف فيروس كورونا المستجد.

 

 

 

 


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