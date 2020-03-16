اليوم السابع
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إصابة 7 أشخاص فى انفجار دراجة نارية مفخخة بمحافظة صلاح الدين العراقية

الإثنين، 16 مارس 2020 11:00 ص
إصابة 7 أشخاص فى انفجار دراجة نارية مفخخة بمحافظة صلاح الدين العراقية انفجار - أرشيفية
أ ش أ

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أصيب 7 أشخاص بينهم طفل فى انفجار دراجة نارية مفخخة فى قضاء طوز خرماتو شرقى محافظة صلاح الدين العراقية، وذكرت خلية الإعلام الأمنى العراقى - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الاثنين، أن اعتداء إرهابيا بواسطة دراجة نارية مفخخة، وقع فى قضاء طوز خرماتو شرقى محافظة صلاح الدين، ما أدى إلى إصابة سبعة مواطنين بينهم طفل، وقد تم نقلهم للمستشفى.
 
ويشهد العراق، بين الحين والآخر انفجارات وهجمات مسلحة تستهدف المدنيين والأجهزة الأمنية غالبا ما تؤدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما تشن القوات الأمنية على إثرها عمليات فى مناطق متفرقة من البلاد تسفر عن إلقاء القبض على قادة وعناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي.
 
وكانت قيادة العمليات المشتركة فى العراق، قد أعلنت يوم السبت، إصابة اثنين من قيادة الدفاع الجوي، فى حصيلة أولية للقصف الصاروخى الذى استهدف معسكر التاجى، وقالت القيادة - فى بيان مقتضب أوردته قناة (السومرية) الإخبارية - "إن معسكر التاجى تعرض لقصف صاروخي؛ ما أسفر عن إصابة اثنين من قيادة الدفاع الجوي".
 
وكان مصدر أمنى عراقى قد أفاد، فى وقت سابق اليوم، بأن 11 صاروخ كاتيوشا سقطت داخل معسكر التاجى شمال بغداد.
 
و أفاد مصدر فى الشرطة العراقية، اليوم السبت، بأن الطيران العسكرى العراقى يحلق حاليا على مستوى منخفض شمال بغداد، وقال المصدر - فى تصريح لقناة (السومرية) الإخبارية - "إن الطيران العسكرى العراقى يحلق فوق مناطق شمال العاصمة وبمستوى منخفض".
 

العراق

دراجه ناريه مفخخه

محافظه صلاح الدين

اعتداء ارهابى

جماعات ارهابيه

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