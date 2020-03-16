أمريكا تعلن 3536 حالة إصابة بكورونا و68 حالة وفاة

رويترز

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين 3536 حالة إصابة بفيروس كورونا بزيادة 1858 حالة عما أعلنته فى 13 مارس وقالت إن عدد حالات الوفاة زاد 27 ليصبح 68 حالة.

ويتضمن أحدث إحصاء 49 حالة بين أشخاص عادوا من اليابان ومدينة ووهان الصينية بؤرة تفشى الفيروس.

وقلص المسؤولون الأمريكيون فى جميع أنحاء البلاد العديد من أنشطة الحياة اليومية، لمحاربة فيروس كورونا المتفشى فى العالم بأسره، وسط دعوات لإغلاق وطنى لمدة 14 يوما، وعدم تجمع أكثر من 50 شخصا أو أكثر.

وقرر مسؤولون فى عدد من الولايات، إغلاق المطاعم والحانات والمدارس، وظل المسافرون الذين يعودون إلى أمريكا من الخارج عالقين فى طوابير طويلة فى المطارات الرئيسية، في حالة انتظار لساعات بهدف التأكد من خلوهم من المرض، وهى مسألة أصبحت في حد ذاتها مشكلة، بسبب الاكتظاظ وما يشكلة من مخاطر على الصحة العامة.