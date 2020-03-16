اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 مارس 2020 11:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكا تعلن 3536 حالة إصابة بكورونا و68 حالة وفاة

الإثنين، 16 مارس 2020 09:46 م
أمريكا تعلن 3536 حالة إصابة بكورونا و68 حالة وفاة محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين 3536 حالة إصابة بفيروس كورونا بزيادة 1858 حالة عما أعلنته فى 13 مارس وقالت إن عدد حالات الوفاة زاد 27 ليصبح 68 حالة.

ويتضمن أحدث إحصاء 49 حالة بين أشخاص عادوا من اليابان ومدينة ووهان الصينية بؤرة تفشى الفيروس.

وقلص المسؤولون الأمريكيون فى جميع أنحاء البلاد العديد من أنشطة الحياة اليومية، لمحاربة فيروس كورونا المتفشى فى العالم بأسره، وسط دعوات لإغلاق وطنى لمدة 14 يوما، وعدم تجمع أكثر من 50 شخصا أو أكثر.
 

 

وقرر مسؤولون فى عدد من الولايات، إغلاق المطاعم والحانات والمدارس، وظل المسافرون الذين يعودون إلى أمريكا من الخارج عالقين فى طوابير طويلة فى المطارات الرئيسية، في حالة انتظار لساعات بهدف التأكد من خلوهم من المرض، وهى مسألة أصبحت في حد ذاتها مشكلة، بسبب الاكتظاظ وما يشكلة من مخاطر على الصحة العامة.

امريكا

كورونا

فيروس كورونا

وفيات كورونا

مصابو كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد تعطيل الدراسة.. اعرف إزاى تدخل على بنك المعرفة.. فيديو

بعد تعطيل الدراسة.. اعرف إزاى تدخل على بنك المعرفة.. فيديو

الأوقاف تتخذ حزمة من الإجراءات الوقائية ضد كورونا.. تحظر السلام باليد فى دواوينها ومنع تقبيل يد رموزها والوالدين.. حظر العزاء وعقد القران بدور المناسبات والاختبارات والدورات.. غلق الأضرحة والحسين والسيدة زينب

الأوقاف تتخذ حزمة من الإجراءات الوقائية ضد كورونا.. تحظر السلام باليد فى دواوينها ومنع تقبيل يد رموزها والوالدين.. حظر العزاء وعقد القران بدور المناسبات والاختبارات والدورات.. غلق الأضرحة والحسين والسيدة زينب

فيديو.. رمضان عبدالمعز عن اقتراب قيام الساعة: اطمئنوا لن تقوم إلا على شرار القوم

فيديو.. رمضان عبدالمعز عن اقتراب قيام الساعة: اطمئنوا لن تقوم إلا على شرار القوم

الحكومة: إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا 150 حالة حتى الآن

الحكومة: إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا 150 حالة حتى الآن

القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة فى التغلب على آثار الطقس السيئ.. فيديو

القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة فى التغلب على آثار الطقس السيئ.. فيديو

مياه الجيزة: بدء ضخ مياه الشرب تدريجيا خلال ساعة بعد انخفاض نسب العكارة

مياه الجيزة: بدء ضخ مياه الشرب تدريجيا خلال ساعة بعد انخفاض نسب العكارة

إنفو جراف.. ما هى الوسائل الأكثر فاعلية لقتل فيروس كورونا؟

إنفو جراف.. ما هى الوسائل الأكثر فاعلية لقتل فيروس كورونا؟

فيديو.. استعد جيدا ولا تخف.. إجابات عن الأسئلة الأكثر شيوعا حول كورونا

فيديو.. استعد جيدا ولا تخف.. إجابات عن الأسئلة الأكثر شيوعا حول كورونا

دعاء للتحصن من الأوبئة والأمراض.. فيديو

دعاء للتحصن من الأوبئة والأمراض.. فيديو

أخبار مصر اليوم .. الصحة العالمية: مصر وعمان فقط تمتلكان نظام مراقبة قوى لمواجهة كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة العالمية: مصر وعمان فقط تمتلكان نظام مراقبة قوى لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-3-2020 وعيار 24 بـ 178.62 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-3-2020 وعيار 24 بـ 178.62 ريال سعودى

خطة كورونا.. البنوك تبدأ تعقيم وتطهير الفروع والـATM وتبخير خزائن البنكنوت

خطة كورونا.. البنوك تبدأ تعقيم وتطهير الفروع والـATM وتبخير خزائن البنكنوت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة