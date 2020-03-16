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ألمانيا تدعم شركات السياحة من الانهيار بـ20 مليار يورو بسبب خسائر كورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 04:30 ص
ألمانيا تدعم شركات السياحة من الانهيار بـ20 مليار يورو بسبب خسائر كورونا كورونا - أرشيفية
كتبت آمال رسلان

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بعد تأثر قطاعات السياحة فى أغلب دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، اعلنت الحكومة الفيدرالية الألمانية عن مبادرة لمساندة القطاع فى تلك الأزمة ومحاولة إنقاذ الكثير من الشركات من الإفلاس.
 
وأعلنت الحكومة عن قرار مساعدة الشركات السياحية ببرامج قروض ميسرة من خلال بنك التنمية KfW، وأعلن وزير الاقتصاد Peter Atmaier توفير 20 مليار يورو بشكل مبدئي للبنك، مع رصد ما قيمته نصف تريليون يورو لهذا الغرض حتى زوال الأزمة.
 
نوقال وربرت فيبج رئيس الاتحاد الألماني للسياحة DRV "إن هذه المساعدات الشاملة للسيولة والضمانات الصريحة للشركات هي تدابير مهمة وضرورية لحماية الموظفين والشركات في صناعة السفر، وأن تحرك الحكومة الاتحادية لتأمين الوظائف والشركات المتضررة من الأزمة خطوة صحيحة وجيدة".
 
وكانت منظمة السياحة العالمية قد أعلنت قيامها باتصالات عاجلة مع الدول الأعضاء فى المنظمة وذلك لبدء برنامج مشترك لتقليل تأثير تفشى فيروس كورونا على قطاع السياحة، وتقديم المعونة للدول التى تحتاج ذلك، وذلك بعد أن شهد قطاع السياحة العالمى خسائر غير مسبوقة منذ بداية 2020.
 
وأشارت المنظمة إلى انها ستجرى اتصالات مكثفة مع كافة الاطراف المعنية بالأزمة لوضع استراتيجية للعمل معا فى هذا الوقت الصعب، ومنها اللجان الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية و هيئات الأمم المتحدة الأخرى ، بما في ذلك منظمة الطيران المدني الدولي (منظمة الطيران المدني الدولي) والمنظمة البحرية الدولية (IMO) (المنظمة البحرية الدولية) ، ومع اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) ومع أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع لضمان تنسيق استجابة السياحة للتحديات.
 
وأكد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكشفيلي على أهمية التعاون الدولي والقيادة المسؤولة في هذا الوقت الحرج ، وتضامن قطاع السياحة والسياح الأفراد، وكذلك المسؤولية على حد سواء للمساعدة في تقليل انتشار وتأثير COVID-19.
 
وكانت منظمة السياحة العالمية قد اجرت تحليلا للوضع العالمى فى ظل انتشار فيروس كورونا الجديد لمعرفة تأثيره على قطاع السياحة العالمى، حيث قدرت المنظمة أن عدد السياح الدوليين قد ينخفض بنسبة من 1% إلى 3% خلال العام الحالي 2020 على مستوى العالم، وهذا من شأنه أن يترجم إلى خسارة تقدر بما يتراوح بين 30 إلى 50 مليار دولار أمريكي في إنفاق الزوار الدوليين في الوجهات السياحية (إيرادات السياحة الدولية).
 
 

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