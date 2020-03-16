أخبار المحافظات اليوم.. منع الشيشة بالمقاهى لمواجهة كورونا

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الاثنين، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

المحافظات تمنع الشيشة بالمقاهى لمواجهة فيروس كورونا

اتخذت محافظات الجمهورية خطوات سريعة وعاجله بمنع تدخين الشيشة فى المقاهى والكافيهات لمنع انتشار فيروس كورونا، بعد تحذيرات وزارة الصحة من تدخين الشيشة والتي تُعد مصدر كبير لنقل عدوى كورونا.

وفى تحرك سريع أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قرارا بغلق جميع دور المناسبات وقاعات الأفراح حتى نهاية شهر مارس الجاري، نظرا الظروف الراهنة، والإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة خطر فيروس كورونا، كما قرر المحافظ منع تقديم الوجبات والمشروبات داخل المطاعم والمقاهي ومنع تدخين الشيشة في المقاهى.

كما أصدر قراراً لرؤساء المدن والاحياء بغلق المحلات التي لا تتبع تعليمات النظافة العامة، ورفع كافه الإشغالات والأسواق العشوائية وتطهير أماكنها وتطهير المباني الحكومية والمساجد والكنائس ومداومة تهوية الغرف.

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أنه تم توجيه الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بشن حملات تفتيشية على المقاهى العامة ومصادرة "الشيش" وتوزيع منشورات توعوية بالوقاية من المرض فضلاً عن حملات رقابية مكثفة على المنشآت العامة لمتابعة إجراءات السلامة والوقاية، حيث تم ضبط أعداد كبيرة من الشيش وتحرير محاضر ضد المخالفين بالإضافة إلى إغلاق عدد من مراكز الدروس الخصوصية ولمدة أسبوعين بالتنسيق مع مديرية الأمن.

من جانبه أصدر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تكليفات لرؤساء المدن والمراكز والأحياء بالمحافظة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا المستجد وكافة الأمراض المعدية، حيث شمل القرار حظر تقديم الشيشة فى المقاهي العامة بجميع المدن والقري التابعة لها، وفى حالة عدم الالتزام يتم توقيع غرامة 5 آلاف جنيه والغلق فوراً.

"تعليم كفر الشيخ": اغلاق 730 سنتر دروس خصوصية و 5 حضانات خلال 3 أيام

أعلن اللواء حمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اغلاق 730 سنتر و 5 حضانات خلال 3 أيام، وذلك بالتنسيق مع الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ورؤساء مجالس المدن.

جاء ذلك خلال حملة لغلق سناتر الدروس الخصوصية بمحافظة كفر الشيخ، لليوم الثالث على التوالى، وكذلك هناك حملات مماثلة فى 13 مدينة ومركز، لغلق السناتر، عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة فى المدارس والجامعات لمدة أسبوع ابتداءا من يوم الأحد.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزرة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن الحملات بدأت من مساء أمس الأول ، ومستمرة بشكل يومى نهاراً وليلاً ، وأن عدد الحملات التى تم شنها بمدينة كفر الشيخ 4 حملات أسفرت عن غلق 300 مركز وسنتر للدروس الخصوصية ، وبلغ عدد السناتر التى تم غلقها على مستوى المحافظة 730 سنترا و5 حضانات، موجه الشكر والتقدير للواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، والدكتور طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، واللواء محمود حسن ، مدير أمن كفر الشيخ ، وكل رؤساء المدن للمساندة فى حملات غلق السناتر.

أضافت وكيل الوزارة، أن حملات السناتر مستمرة ليلا ونهاراً، مؤكدة أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ مصمم على غلق كافة السناتر ولم يتم فتحها، والقضاء على التعليم الموازى.

مستشفى إسنا التخصصى تدخل مهمة جديدة كأول حجر صحى بالأقصر

خلال الـ24 ساعة الماضية انطلقت مستشفى إسنا التخصصى الجديدة فى مهمة قومية ووطنية جديدة لخدمة المجتمع المصرى بجنوب الصعيد، وذلك لتصبح أول مستشفى لعزل الحالات المستقبلية المصابة أو المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، والتى دخلت مرحلة جديدة ضمن إجراءات الدولة الاحترازية والقوية لمواجهة ومكافحة ذلك الفيروس الذى ضرب العالم بأكمله، حيث تعتبر مستشفى إسنا التخصصى أحدث المنشآت الطبية الجديدة فى الأقصر والتى تم افتتاحها تجريبياً مؤخراً لتخدم حوالى نصف مليون مواطن بأكبر مدينة فى تعداد السكان بالأقصر.

وشهدت مستشفى إسنا التخصصى، رفع حالة الطوارئ وتعقيمها بالكامل وبدء التجهيزات على قدم وساق تمهيداً لاستقبال عدد من الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا، والتى تم تخصيصها مؤخراً من قبل وزارة الصحة بأن تكون ضمن مستشفيات العزل والحجر الصحى بمحافظات مصر المختلفة، حيث تضم مستشفى إسنا التخصصى 154 سرير إقامة و27 سرير للرعاية المركزة، وانتشرت حولها تمركزات أمنية لخدمة الفريق الطبى داخلها ومنع دخول المواطنين إلا بقرار من وزارة الصحة، وتم توفير كافة المتطلبات اللازمة للفريق الطبى وكافة العاملين بالمستشفى من أدوات وملابس مخصصة لتلك المرحلة الطبية.





حملات تطهير وتعقيم بالمصالح الحكومية

أعلن مجلس مدينة العريش اليوم فى بيان له انه فى إطار الحملة القومية لتطهير المصالح الحكومية والمدارس لمواجهة كورونا تم تغطية و رش وتطهير الاماكن مجلس مدينة العريش، مدرسة العريش الثانوية بنات، المدرسة الاعدادية بنات، والاعدادية بنين، ومدرسة احمد عبد العزيز، والمدرسة الثانوية التجارية بنات، ومدرسة أحمد عرابى .

وكانت مديرية الصحة بشمال سيناء أعلنت أن فريق التثقيف والاعلام الصحي وفي إطار استراتيجية العمل الجديدة لنشر الوعي الصحي والارشادات التوعوية بجميع المصالح الحكومية والاماكن العامة بالمحافظة، تم توزيع بوسترات التوعية والارشادات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد بالاماكن العامة والأسواق التجارية بسوق البلدية وسط مدينة العريش.

كما اعلنت جامعة العريش بشمال سيناء خطتها الاحترازية والوقائية خلال فترة تعليق الدراسة لمدة اسبوعين . واوضح بيان للجامعة ان الخطة هى استخدام التعليم عن بعد online لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وتحميل جميع المقررات الدراسية إلكترونيًا على موقع الجامعة وجميع مواقع الكليات.

انطلاق إنشاء ثانى مبانى كلية الطب بجامعة العريش

أعلنت جامعة العريش فى بيان لها اليوم الاثنين، أنه تحت رعاية وتوجيه الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش، انطلقت اليوم أولى مراحل العمل في إنشاء ثاني مبنى لكلية الطب، تزامنا مع قرب الانتهاء من مبنى معامل كلية الطب لخدمة الطلاب وأهالي سيناء .

وتعد جامعة العريش الحكومية، أحدث الجامعات التى بدأت العمل فى مصر ومن اهم المشروعات التنموية والتعليمية على أرض سيناء، وتضم كليات التربية، والعلوم البيئية الزراعية، والعلوم، والآداب، والتربية الرياضية، والتجارة، والاستزراع السمكي والمصايد البحرية، والاقتصاد المنزلي، ومعهد بحثي للدراسات العليا وهو معهد الدراسات البيئية بقرية الخربة بمركز بئر العبد، ومقر الجامعة فى حى ضاحية السلام شمال شرق مدينة العريش ،و أنشئت بموجب القرار الجمهوري بتاريخ 25 أبريل 2016، وكانت فى بدايتها فرع لجامعة قناة السويس.