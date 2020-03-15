وزيرة الصحة: ربما يُكتشف علاج فيروس كورونا نهاية أبريل المقبل

كتب محسن البديوى

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن أكثر من 85% من مصابى فيروس كورونا بدون أعراض وليسوا بحاجة لمستشفيات أو تدخلات طبية، وخلال 48 ساعة نتائجهم حالتهم لسلبية بسبب حالتهم النفسية.



وذكرت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، أن عدد حالات كورونا وصلت إلى 110 حالات، مضيفة: "25 واحد خرجوا وذهبوا لمنازلهم، و8 آخرين نتائجهم سلبية وخلال 48 ساعة سيخرجون حال استمرار نتائجهم السلبية، كما أن الحالة المقبلة من صربيا تحسنت بشكل كبير جدًا".



وحول آخر محاولات اكتشاف علاج لكورونا، قالت: "الأبحاث فى كل مراحلها، والآن هناك تجارب على الإنسان، وهناك مراكز أبحاث في الصين وأمريكا وبناء على تأكيد الصحة العالمية بنهاية شهر أبريل احتمال يكون هناك علاج لكورونا المستجد".



وفيما يتعلق بوجود طلاب مصابين بين الـ110 أشخاص، قالت إن: "هناك طالبين من بين الـ110 مصابين، من مدرستين مختلفتين، والباقى مخالطين لحالات إيجابية.. 7 مدارس بينهم مدرسة بها معلمة مصابة.. وتم تطهيرهم والمساعدة فى إجراءات العزل الذاتى فى المنازل".



وفى تعليقها على تقرير "واشنطن بوست"، حول مركب الأقصر، قالت: "اتخذنا إجراءات على 171 شخصًا بالمركب وبينهم 45 مصابًا بكورونا ومعظمهم تحول لسلبى، واتخذنا أقصى درجات الاحتراز، وقمنا بالتحاليل اللازمة لتأكيد من سلبية نتائج المتعافين الذين سافروا بلدانهم".