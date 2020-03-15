اليوم السابع
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نتنياهو يخضع لاختبار فيروس كورونا بعد شكوك حول إصابته بالفيروس

الأحد، 15 مارس 2020 04:15 م
نتنياهو يخضع لاختبار فيروس كورونا بعد شكوك حول إصابته بالفيروس نتنياهو
كتب: أحمد علوى

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يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاختبار فيروس كورونا، وخاصة أن هناك شكوك بإصابته بعدما اجتمع الشهر الماضي مع مسئول بارز في الجيش الإسرائيلي وتم وضعه لاحقا قيد الحجز الصحي في إطار جهود ردع تفشي فيروس كورونا.

 

وهناك عدد من الأدلة والبراهين تثبت إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفيروس كورونا المميت والذى تفشى بشكل كبير إلى إعلانه شخصياً تعطيل الدراسة في إسرائيل إلى أجل غير مسمى.

 

وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن رئيس قسم العمليات في الجيش، الجنرال أهارون حاليوا، شارك يوم 23 فبراير في مشاورات أمنية على أرفع مستوى برئاسة نتنياهو وبحضور وزير الدفاع نفتالي بينيت ورئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي، وجاء هذا الاجتماع بعد أيام من عودة الجنرال من رحلة خاصة إلى إيطاليا، إحدى أكبر بؤر انتشار الفيروس المستجد في العالم.

وفي 26 فبراير أصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية أمرا يطلب من جميع العائدين من إيطاليا وعدة دول أخرى تفشى فيها الفيروس، وضع أنفسهم قيد الحجر الصحي المنزلي، حيث أكد الجيش الإسرائيلي أن الجنرال حاليوا، لا يزال منذ ذلك الحين قيد الحجر.

وخلال اجتماع لنتنياهو عقده يوم الخميس الماضي ، مع اللجنة المعنية بمكافحة فيروس "كورونا" المنبثقة عن وزارة الصحة ، بدت علامات الاعياء والتعب والإرهاب على رئيس الوزراء الإسرائيلي ، وظهر لون بشرته أصفر بالفيدو التالى.

دليل آخر يشير إلى تعرض "نتنياهو" لكورونا وهو ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية فقد بدأت تظهر لدى نتنياهو أعراض الرشح والإرهاق، خلال المؤتمر الذي عقده أول أمس الخميس، وهي من الأعراض التي تدل على الإصابة بفيروس كورونا.

 


نتنياهو

كورونا في إسرائيل

إصابة نتنياهو بكورونا

اخبار العالم

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