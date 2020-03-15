اليوم السابع
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مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15/3/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأحد، 15 مارس 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15/3/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأحد  ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
 
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
 
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 4:39   ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:04 ص
 
ميعاد صلاة العصر 3:29
 
موعد صلاة المغرب 6:04
 
ميعاد صلاة العشاء 7:21
 
 

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

 
موعد صلاة الفجر 4:43 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:09
 
موعد صلاة العصر 3:34
 
توقيت صلاة المغرب 6:08 م
 
موعد صلاة العشاء 7:26 م
 
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

 
موعد صلاة الفجر 4:34
 
توقيت صلاة الظهر 12:00 م
 
موعد صلاة العصر 3:25 م
 
ميعاد صلاة المغرب 00: 6 م
 
توقيت صلاة العشاء 7:17 م
 
 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

 
موعد صلاة الفجر 4:28 ص
 
توقيت صلاة الظهر 11:52
 
موعد صلاة العصر 3:17
 
توقيت صلاة المغرب 5:53 م
 
موعد صلاة العشاء 7:07 م
 
 

مواقيت الصلاة فى أسوان

 
موعد صلاة الفجر 4:36 ص
 
توقيت صلاة الظهر 11:58 ص
 
موعد صلاة العصر 3:23 م
 
توقيت صلاة المغرب 6:00 م
 
موعد صلاة العشاء 7:12
 
 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

 
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
 
 

مكة

 
موعد صلاة الفجر 5:10 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:30 م
 
موعد صلاة العصر 3:54 م
 
موعد صلاة المغرب 6:33 م
 
ميعاد صلاة العشاء 7:42 م
 
 

المدينة المنورة

 
موعد صلاة الفجر 5:07 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:31 م
 
موعد صلاة العصر 3:55 م
 
موعد صلاة المغرب 6:34 م
 
توقيت صلاة العشاء 7:44 م
 
 

الرياض

 
موعد صلاة الفجر 4:40 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:02 ص
 
موعد صلاة العصر 3:27 م
 
ميعاد صلاة المغرب 6:06 م
 
موعد صلاة العشاء 7:16 م
 
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

 
موعد صلاة الفجر 4:24
 
توقيت صلاة الظهر 11:49 م
 
ميعاد صلاة العصر 3:14 م
 
موعد صلاة المغرب 5:51
 
موعد صلاة العشاء 7:05 م
 

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

 
موعد صلاة الفجر 5:10 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:32 م
 
موعد صلاة العصر 3:57 م
 
توقيت صلاة المغرب 6:32 م
 
موعد صلاة العشاء 7:45 م
 
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

 
موعد صلاة الفجر 5:08 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:37 م
 
موعد صلاة العصر 4:01 م
 
توقيت صلاة المغرب 6:36 م
 
موعد صلاة العشاء 7:56
 
 

مواقيت الصلاة بالكويت

 
توقيت صلاة الفجر 4:32 ص
 
موعد صلاة الظهر 11:57 ص
 
ميعاد صلاة العصر 3:23 م
 
توقيت صلاة المغرب  5:57 م
 
مواقيت صلاة العشاء 7:14 م
 
 
 

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