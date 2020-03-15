مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15/3/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأحد ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 4:39 ص

توقيت صلاة الظهر 12:04 ص

ميعاد صلاة العصر 3:29

موعد صلاة المغرب 6:04

ميعاد صلاة العشاء 7:21

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 4:43 ص

توقيت صلاة الظهر 12:09

موعد صلاة العصر 3:34

توقيت صلاة المغرب 6:08 م

موعد صلاة العشاء 7:26 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 4:34

توقيت صلاة الظهر 12:00 م

موعد صلاة العصر 3:25 م

ميعاد صلاة المغرب 00: 6 م

توقيت صلاة العشاء 7:17 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 4:28 ص

توقيت صلاة الظهر 11:52

موعد صلاة العصر 3:17

توقيت صلاة المغرب 5:53 م

موعد صلاة العشاء 7:07 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 4:36 ص

توقيت صلاة الظهر 11:58 ص

موعد صلاة العصر 3:23 م

توقيت صلاة المغرب 6:00 م

موعد صلاة العشاء 7:12

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

موعد صلاة الفجر 5:10 ص

توقيت صلاة الظهر 12:30 م

موعد صلاة العصر 3:54 م

موعد صلاة المغرب 6:33 م

ميعاد صلاة العشاء 7:42 م

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 5:07 ص

توقيت صلاة الظهر 12:31 م

موعد صلاة العصر 3:55 م

موعد صلاة المغرب 6:34 م

توقيت صلاة العشاء 7:44 م

الرياض

موعد صلاة الفجر 4:40 ص

توقيت صلاة الظهر 12:02 ص

موعد صلاة العصر 3:27 م

ميعاد صلاة المغرب 6:06 م

موعد صلاة العشاء 7:16 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 4:24

توقيت صلاة الظهر 11:49 م

ميعاد صلاة العصر 3:14 م

موعد صلاة المغرب 5:51

موعد صلاة العشاء 7:05 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 5:10 ص

توقيت صلاة الظهر 12:32 م

موعد صلاة العصر 3:57 م

توقيت صلاة المغرب 6:32 م

موعد صلاة العشاء 7:45 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 5:08 ص

توقيت صلاة الظهر 12:37 م

موعد صلاة العصر 4:01 م

توقيت صلاة المغرب 6:36 م

موعد صلاة العشاء 7:56

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 4:32 ص

موعد صلاة الظهر 11:57 ص

ميعاد صلاة العصر 3:23 م

توقيت صلاة المغرب 5:57 م

مواقيت صلاة العشاء 7:14 م