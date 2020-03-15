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محافظ السويس يتفقد منطقة السخنة ويدرس توسيع مخرات السيول.. صور

الأحد، 15 مارس 2020 04:43 م
محافظ السويس يتفقد منطقة السخنة ويدرس توسيع مخرات السيول.. صور اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس
السويس - السيد فلاح

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كلف اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ التنسيق مع هيئة الطرق والكباري بالسويس، لعمل دارسة ميدانية سليمة لتوسعة مخر السيل وتدعيم جوانب المخر لعدم حدوث انهيارات مرة أخري، علي أن تشمل الدراسة استيعاب كميات الأمطار الحالية والزيادة المتوقعة وتلافي الملاحظات التي أدت الي انهيار مخر السيل.

وطالب "صقر"، من المهندس يحيي ذكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بعمل مخرسيل بالمنطقة الاقتصادية لتخفيف الاضرارعن مخر سيل سوميد والحفاظ علي الاستثمارات والمشروعات بالمنطقة الأقتصادية.
 
جاء ذلك خلال جولة محافظ السويس لمنطقة السخنة لتفقد الأوضاع لآثار السيول الكبيرة التي اجتاحت المنطقة واعمال شفط وسحب المياه علي الطريق وذلك بحضورالمهندس يحيي ذكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد  واللواء حسن ترك، نائب مدير أمن السويس واللواء محمد شعبان، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
 
وأكد محافظ السويس انه تم سقوط أربع موجات سيول بكميات كبيرة من المياه تدفقت علي المخر مما أدي إلي حدوث انهيارات بالمخر وقطع طريق السخنة السويس.
وفي الجولة تم الاتفاق مع هيئة الطرق والكباري علي أعمال حماية لطريق السخنة السويس من خلال تدبيش الجوانب في الأماكن المتضررة.
 
وكلف محافظ السويس، مدير الحماية المدنية بتدعيم شركة سوميد بسيارات كسح اضافية لسحب كميات المياه المتراكمة بالشركة لاعادة تشعيلها.
وفي نهاية الجولة أثني "صقر"، علي الدور الكبير لقيادات مديرية الامن ورجال الحماية المدنية والمرور والإسعاف  وهيئة الطرق والأجهزة التنفيذية والأحياء وجميع الجهات المعنية التي شاركت في مجابهة السيول.
رافق محافظ السويس، في الجولة كلا من المهندسة نور الصباح أحمد رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري بالسويس ووليد شوقي، رئيس حي عتاقة والعميد محمد رشاد، مدير مرور السويس والعميد محمد نبيل، مدير الحماية المدنية والقيادات التنفيذية وحي عتاقة وجهاز الإنارة العامة وهيئة الطرق والكباري.
 
 
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عبد المجيد صقر

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العين السخنة

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