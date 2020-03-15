اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 مارس 2020 04:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"كله بالحهود الذاتية".. معاناة فريق كرة القدم النسائية بمركز شباب البرجاية بالمنيا

الأحد، 15 مارس 2020 03:37 ص
"كله بالحهود الذاتية".. معاناة فريق كرة القدم النسائية بمركز شباب البرجاية بالمنيا فريق كرة القدم النسائية بمركز شباب البرجاية بالمنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحدوا كل العادات والتقاليد ووقفوا صامدين ليثبتوا أنهن قادرات على تحقيق المعجزات، من داخل قرية بسيطة فى قلب مدينة المنيا، قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، وفى مركز الشباب تجمع الفتيات على لعبة كرة القدم، وقررنا أن يحققن إنجازا ليس لأنفسهن فقط بل للمحافظة كاملة، رغم ضعف الإمكانيات والتى تكاد تكون منعدمة.

وحقق فريق كرة القدم النسائى المركز المركز الأول فى مجموعة الصعيد، وصعد إلى دورى الترقى وقد يصعد إلى الممتاز بصحبة 4 فرق بوجه بحرى، ولكن كل هذا النجاح مهدد بالضياع بسبب عدم وجود دعم مادى للفريق يساعده على التنقل والتدريب وصرف مكافآت للاعبات.

وحول هذا الأمر، يقول المهندس يحيى فاروق رئيس مجلس إدارة مركز شباب البرجاية، إن فريق كرة القدم النسائية ممثل محافظة المنيا، استطاع أن يحقق المستحيل ويصعد لدورى الترقى بعد تغلبه على كل فرق الصعيد، ويصبح ممثل الصعيد للكرة النسائية، لكنه اليوم وبعد الوصول لتلك المرحلة ولم يتبق سوى خطوة واحدة على الممتاز، سواء باللعب فى الترقى أو الصعود المباشر للممتاز أ، ومهدد بعدم استكمال مسيرة النجاح بسبب عدم وجود الدعم المادى للفريق .

وقال فارق إن كل الدعم الذى نحصل عليه من الشباب والرياضة مبلغ ضعيف جدا 6 آلاف جنيه للانفاق على كل الأنشطة وليس فريق كرة القدم النسائى فقط، وكل انتقالات وتحركاتنا مع الفريق جهود ذاتية لا أكثر .

ولفت فاروق قائلا، هل تتخيل أن مكافاة الصعود والفوز 50 جنيها فقط للاعبه رغم أن منتخب مصر يضم بين فريقه لاعبتين من فريقنا، ونحن لا نملك المال للاستمرار فى البطولة فإن المرحلة القادمة صعبه جدا وتحتاج إنفاقا أكثر من الماضى، ولفت إلى أن محافظ المنيا وفر لنا أتوبيس للتنقل بين محافظات الصعيد وهذا جهد مشكور، لكننا نحتاج إلى دعم مادى لمساندة اللاعبات وحثهن على الفوز بشكل دائم وتحقيق إنجاز يضاف إلى إنجازات محافظة المنيا، مشيرا إلى أن فريق كرة القدم النسائية بالبرجاية هو الفريق الوحيد بالمحافظة وقادر على تحقيق إنجاز كبير، وقال إن اتحاد الكرة يصرف مبالغ كبيرة لفرق الرجال فى حالة الفوز والصعود لكننا لم نحصل على أى دعم رغم الصعود .

وطالب فاروق اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا بدعم الفريق قائلا : الفريق صعد للدورى الممتاز لكرة القدم ودورى الترقى وأصبح الفريق الوحيد الممثل للصعيد فى الاتحاد المصرى لكرة القدم ونحتاج دعمك المادى والمعنوى وتحديد موعد لتكريم الفريق والجهاز الفنى والإداري.

وقدم الشكر للمحافظ على توفير وسيلة المواصلات التى ساعدت الفريق فى تخفيض نفقات التنقل بين محافظات الصعيد .

فريق كرة القدم النسائية بمركز شباب البرجاية بالمنيا (2)
 
فريق كرة القدم النسائية بمركز شباب البرجاية بالمنيا (3)
 
فريق كرة القدم النسائية بمركز شباب البرجاية بالمنيا (4)
 
فريق كرة القدم النسائية بمركز شباب البرجاية بالمنيا (5)
 
فريق كرة القدم النسائية بمركز شباب البرجاية بالمنيا (6)
فريق كرة القدم النسائية بمركز شباب البرجاية بالمنيا (6)

 

فريق كرة القدم النسائية بمركز شباب البرجاية بالمنيا (7)
فريق كرة القدم النسائية بمركز شباب البرجاية بالمنيا (7)

 

فريق كرة القدم النسائية بمركز شباب البرجاية بالمنيا (8)
فريق كرة القدم النسائية بمركز شباب البرجاية بالمنيا (8)

 

فريق كرة القدم النسائية بمركز شباب البرجاية بالمنيا (1)
فريق كرة القدم النسائية بمركز شباب البرجاية بالمنيا (1)

 


اخبار المحافظات

اخبار المنيا

اتحاد الكره

مركز شباب البرجايه

كره القدم النسائيه

الشباب

الرياضة

كرة قدم نسائية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جرائم تميم.. السفارة الكينية بالدوحة تتهم قطر بالتنكيل بالعمال الكينيين

جرائم تميم.. السفارة الكينية بالدوحة تتهم قطر بالتنكيل بالعمال الكينيين

هل يساعد غسيل الأنف بمحلول ملحى فى الوقاية من كورونا؟.. الصحة تُجيب

هل يساعد غسيل الأنف بمحلول ملحى فى الوقاية من كورونا؟.. الصحة تُجيب

6 أشهر لإصدار وزير الإسكان قرارات تعديل لائحة قانون البناء.. اعرف التفاصيل

6 أشهر لإصدار وزير الإسكان قرارات تعديل لائحة قانون البناء.. اعرف التفاصيل

مدير مجمع التمور بالوادى الجديد: مستعدون لرمضان وننتج 25 صنفًا بأسعار مخفضة

مدير مجمع التمور بالوادى الجديد: مستعدون لرمضان وننتج 25 صنفًا بأسعار مخفضة

فى رباط ليوم الدين.. السيول تغرق قرية الديسمى.. والقرى المجاورة تأوى المتضررين

فى رباط ليوم الدين.. السيول تغرق قرية الديسمى.. والقرى المجاورة تأوى المتضررين

القابضة للكهرباء: وضع الشبكة فى تحسن والأحمال اقتربت من معدلها الطبيعى

القابضة للكهرباء: وضع الشبكة فى تحسن والأحمال اقتربت من معدلها الطبيعى

رغم طلاقهما.. عاطل وربة منزل يكشفان كواليس سرقة الشقق الفارهة بالشيخ زايد

رغم طلاقهما.. عاطل وربة منزل يكشفان كواليس سرقة الشقق الفارهة بالشيخ زايد

بسبب فيروس كورونا.. أيهما أولى بدخول الرعاية المركزة كبار السن أم الأصغر؟

بسبب فيروس كورونا.. أيهما أولى بدخول الرعاية المركزة كبار السن أم الأصغر؟

على جمعة: جرى إيقاف الحج 22 موسمًا وتوقف الطواف 5 مرات.. فيديو

على جمعة: جرى إيقاف الحج 22 موسمًا وتوقف الطواف 5 مرات.. فيديو

الأقصر تتصدى لـ"كورونا".. إلغاء التجمعات الكبرى والليالى الشعبية بمدينة إسنا وقرية النمسا.. ومطالب بفسخ التعاقد مع المشايخ والمقرئين والمداحين لإلغاء مولد العشى.. والمحافظ: تطهير شامل للمساجد والكنائس

الأقصر تتصدى لـ"كورونا".. إلغاء التجمعات الكبرى والليالى الشعبية بمدينة إسنا وقرية النمسا.. ومطالب بفسخ التعاقد مع المشايخ والمقرئين والمداحين لإلغاء مولد العشى.. والمحافظ: تطهير شامل للمساجد والكنائس

اعرف تحذيرات المرور عند القيادة بالشبورة بعد تأكيد الأرصاد وصولها حد الضباب

اعرف تحذيرات المرور عند القيادة بالشبورة بعد تأكيد الأرصاد وصولها حد الضباب

الحبس وغرامة تصل لـ10 ملايين جنيه لمن يستخلص الذهب دون وجه حق

الحبس وغرامة تصل لـ10 ملايين جنيه لمن يستخلص الذهب دون وجه حق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة