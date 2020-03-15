"كله بالحهود الذاتية".. معاناة فريق كرة القدم النسائية بمركز شباب البرجاية بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تحدوا كل العادات والتقاليد ووقفوا صامدين ليثبتوا أنهن قادرات على تحقيق المعجزات، من داخل قرية بسيطة فى قلب مدينة المنيا، قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، وفى مركز الشباب تجمع الفتيات على لعبة كرة القدم، وقررنا أن يحققن إنجازا ليس لأنفسهن فقط بل للمحافظة كاملة، رغم ضعف الإمكانيات والتى تكاد تكون منعدمة.

وحقق فريق كرة القدم النسائى المركز المركز الأول فى مجموعة الصعيد، وصعد إلى دورى الترقى وقد يصعد إلى الممتاز بصحبة 4 فرق بوجه بحرى، ولكن كل هذا النجاح مهدد بالضياع بسبب عدم وجود دعم مادى للفريق يساعده على التنقل والتدريب وصرف مكافآت للاعبات.

وحول هذا الأمر، يقول المهندس يحيى فاروق رئيس مجلس إدارة مركز شباب البرجاية، إن فريق كرة القدم النسائية ممثل محافظة المنيا، استطاع أن يحقق المستحيل ويصعد لدورى الترقى بعد تغلبه على كل فرق الصعيد، ويصبح ممثل الصعيد للكرة النسائية، لكنه اليوم وبعد الوصول لتلك المرحلة ولم يتبق سوى خطوة واحدة على الممتاز، سواء باللعب فى الترقى أو الصعود المباشر للممتاز أ، ومهدد بعدم استكمال مسيرة النجاح بسبب عدم وجود الدعم المادى للفريق .

وقال فارق إن كل الدعم الذى نحصل عليه من الشباب والرياضة مبلغ ضعيف جدا 6 آلاف جنيه للانفاق على كل الأنشطة وليس فريق كرة القدم النسائى فقط، وكل انتقالات وتحركاتنا مع الفريق جهود ذاتية لا أكثر .

ولفت فاروق قائلا، هل تتخيل أن مكافاة الصعود والفوز 50 جنيها فقط للاعبه رغم أن منتخب مصر يضم بين فريقه لاعبتين من فريقنا، ونحن لا نملك المال للاستمرار فى البطولة فإن المرحلة القادمة صعبه جدا وتحتاج إنفاقا أكثر من الماضى، ولفت إلى أن محافظ المنيا وفر لنا أتوبيس للتنقل بين محافظات الصعيد وهذا جهد مشكور، لكننا نحتاج إلى دعم مادى لمساندة اللاعبات وحثهن على الفوز بشكل دائم وتحقيق إنجاز يضاف إلى إنجازات محافظة المنيا، مشيرا إلى أن فريق كرة القدم النسائية بالبرجاية هو الفريق الوحيد بالمحافظة وقادر على تحقيق إنجاز كبير، وقال إن اتحاد الكرة يصرف مبالغ كبيرة لفرق الرجال فى حالة الفوز والصعود لكننا لم نحصل على أى دعم رغم الصعود .

وطالب فاروق اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا بدعم الفريق قائلا : الفريق صعد للدورى الممتاز لكرة القدم ودورى الترقى وأصبح الفريق الوحيد الممثل للصعيد فى الاتحاد المصرى لكرة القدم ونحتاج دعمك المادى والمعنوى وتحديد موعد لتكريم الفريق والجهاز الفنى والإداري.

وقدم الشكر للمحافظ على توفير وسيلة المواصلات التى ساعدت الفريق فى تخفيض نفقات التنقل بين محافظات الصعيد .



فريق كرة القدم النسائية بمركز شباب البرجاية بالمنيا (6)



فريق كرة القدم النسائية بمركز شباب البرجاية بالمنيا (7)



فريق كرة القدم النسائية بمركز شباب البرجاية بالمنيا (8)