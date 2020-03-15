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فيديو.. وزير النقل يكشف آليات تطهير مترو الأنفاق ومحطات القطارات يومياً

الأحد، 15 مارس 2020 10:33 م
فيديو.. وزير النقل يكشف آليات تطهير مترو الأنفاق ومحطات القطارات يومياً مترو الأنفاق
كتب عامر مصطفى

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أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، استمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية ضمن الخطة الاحترازية لموجهة فيروس كورونا بجميع قطاعات الوزارة.

وتابع الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «يتم تطهير شابيك التذاكر والفواصل المعدنية والقطارات يوميا باستخدام محلول الكلور والكحول المخفف»، مشيرا إلى أنه تم منع التجمعات الكبرى في الورش.

وأشار إلى أن الوزارة تحرص على تنفيذ حملات توعية للركاب عبر الملصقات الإرشادية، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالموانئ البحرية والبرية.

وأكد وزير النقل أنه يتم توزيع كمامات على العاملين بقطاعات الوزارة، خاصة الذين يتعاملون مع الجمهور بشكل مباشر.

 


مترو الأنفاق

تطهير المترو

تطهير محطات المترو

القطارات

السكة الحديد

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