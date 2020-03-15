ضبط عصابة سرقة الهواتف المحمولة والحقائب من المواطنين بشبرا الخيمة

القليوبية - نيفين طه

القت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على 5 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة والحقائب من المواطنين بشبرا الخيمة، وتم التحفظ على المتهمين وتولت النيابة التحقيق .

وردت معلومات للرائد محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، أكدتها التحريات مفادها قيام كلا من " س.م " 22 سنة، عاطل، و" م.ا " 21 سنة، عاطل، و" م.ف " 23 سنة، عاطل، و" س.ا " 29 سنة، عاطل، و" ا.ش " 26 سنة،" م.ا "21 سنة، وجمعيهم مقيمين قليوب، بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة والحقائب من المواطنين بالطرق العامة بأسلوب المغافلة والتردد على دائرة القسم لممارسة نشاطهم الإجرامى .

جرى إخطار اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، واللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين بأكمنة أعدت لذلك وبحوزتهم الآتى " مركبة توك توك بدون لوحات معدنية ( جارى فحصها )، وعدد 10 هواتف محمولة ماركات مختلفة .

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات أقروا بصحتها، وقيام المتهمين الأول والثانى والثالث بعملية السرقة مستقلين مركبة التوك توك المضبوطة حوزتهم الخاصة بالمتهم الأول ويتولى المتهمان الرابع والخامس عملية تفكيك وبيع الهواتف المحمولة المستولى عليها، بتطوير مناقشة المتهمين أقروا بارتكابهم عدة الوقائع، تم ضبط جميع الهواتف المستولى عليها بالوقائع بعاليه بحوزة المتهمين وتم التحفظ عليهم

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما شن ضباط مرور مديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون ومزوالى مهنة السايس بدون ترخيص، وأعمال البلطجة وفرض الإتاوات بالمواقف، وتم التحفظ على المتهمين المضبوطين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، بقيام ضباط مباحث المرور بأمن القليوبية، بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون ومزوالى مهنة السايس بدون ترخيص، والقائمين بأعمال البلطجة وفرض الإتاوات بمواقف شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

واسفرت الحملة عن ضبط كل من " م.م " 48 سنة، عاطل حال قيامه بمزاولة مهنة سايس بدون ترخيص، أمام مستشفى النيل وضبط بحوزته مبلغ مالى 60 جنيه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4440 لسنة 2020م جنح قسم أول شبرا الخيمة، و" م.م " 46 سنة، عاطل، حال قيامه بمزاولة مهنة سايس بدون ترخيص أمام كورنيش النيل، وضبط بحوزته مبلغ مالى 95 جنيها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4439 لسنة 2020م جنح قسم أول شبرا الخيمة.

وضبط " ع.ا " 41 سنة، ومقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وذلك لقيامه بفرض الإتاوة والسيطرة بناحية موقف كوبرى أحمد عرابى، بدون وجه حق، وضبط بحوزته مبلغ مالى 55 جنيه من متحصلات عمله الآثم، بمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4443 لسنة 2020م جنح قسم أول شبرا الخيمة، و" س.ا " 30 سنة، عاطل، ومقيمة قسم أول شبرا الخيمة، وذلك لقيامه بفرض الإتاوة والسيطرة بناحية موقف كلية الزراعة، بدون وجه حق، وضبط بحوزته مبلغ مالى 55 جنيه من متحصلات عمله الآثم، بمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4441 لسنة 2020م جنح قسم أول شبرا الخيمة، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.