صور.. الزراعة: لجان مرورية على محصول البطاطس الصيفى بعد موجة الأمطار

واصلت اللجان الفنية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية التابعة لقطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، بالمرور على المحاصيل البستانية فى مختلف المحافظات للوقوف على حالتها بعد موجة الأمطار الأخيرة لتوعية المزارعين بكيفية التعامل مع هذه الأزمات.

وتقوم اللجان الفنية بوزارة الزراعة، من قبل الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، وأمراض النبات، ووقاية النبات، بالتواصل المباشر مع المزارعين كأحد أدوات وزارة الزراعة لتقديم خدماتها الإرشادية، كما تقوم بالمرور الميدانى على الزراعات البستانية ومتابعة العمليات الزراعية خطوة بخطوة وحل جميع المشكلات لدى المزارعين لتحقيق إنتاج ذو جودة عالية كما وكيفا.

وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، أنه تم المرور الميدانى لمتابعة زراعات البطاطس للعروة الصيفى موسم 2020 ببعض نواحى مركز بنها بمحافظة القليوبية من خلال لجنة المرور التى ضمت المهندس إبراهيم عبدالمنعم علام أخصائى خضر بالوزارة، والمهندس محمد جميل مدير إدارة بساتين القليوبية، والمهندس سعيد جودة يوسف مدير إدارة إرشاد القليوبية والمهندس عبدالله حسن مفتش بساتين المديرية والمهندسة شيماء الطوخى مفتش بساتين المديرية.

وأضاف "عطا" إنه تم المرور على بعض زراعات البطاطس الخاصة بزراعات عدد من المزارعين بالمنطقة حيث رصدت اللجنة عددا من الملاحظات منها الزراعات بتقاوى مستوردة لأصناف مختلفة منها (بيكاسو-إسبونتا-كارا) والزراعات فى أعمار فسيولوجية مختلفة تتراوح من90:80 يوم.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للبساتين، أن اللجنة أوصت ببعض الإرشادات من خلال حلقة نقاشية تم فيها استعراض بعض التدابير الخاصة بمقاومة الإجهاد الناشئ عن الظروف الجوية الغير إعتيادية التى تتعرض لها البلاد فى هذه الفترة ومنها تنظيم عملية الرى وتكون على الحامى بكميات قليلة وعلى فترات متقاربة وإعطاء دفعة من نترات الكالسيوم وأوصت اللجنة ببرنامج رش مقترح لمقاومة الإجهاد، (400 جم مستخلص طحالب+500 جم فولفيك+500٠جم عناصر صغرى مخلبيةعاليةالمغنسيوم+20 سم سيتوكينين4٪)/200 لترماء، كما أوصت اللجنة ببرنامج مقترح لمقاومة أعفان الجذور بعد هطول الأمطار (400 جم مون كت+450 جم توبسين.إم) مع ماء الرى للفدان.