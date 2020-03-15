اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 مارس 2020 06:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

شركة السينما الكويتية الوطنية تغلق كل دور السينما التابعة لها مؤقتا

الأحد، 15 مارس 2020 02:14 م
شركة السينما الكويتية الوطنية تغلق كل دور السينما التابعة لها مؤقتا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة السينما الكويتية الوطنية إغلاق كل صالات العرض التابعة لها مؤقتا بناء على قرار من مجلس الوزراء بذلك. وأضافت الشركة في بيان للبورصة "نخطركم بأن شركة السينما الكويتية الوطنية قد قامت بإغلاق كافة صالات السينما التي تقوم بتشغيلها وذلك مؤقتا حتى إشعار آخر".

وكانت قد أكدت وزارة الصحة الكويتية، أن جميع مسوحات "عينات" فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، التى أخذت من الوافدين من سوريا ومصر ولبنان، جاءت سلبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند - في المؤتمر الصحفي الـ15 الذي أقيم بديوان عام الوزارة - إنه تم فحص آلاف المقيمين الذين حضروا إلى الكويت من الدول الثلاث منذ 27 فبراير الماضي، دون تسجيل حالة واحدة مصابة بالفيروس.

كانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد مصابي الفيروس إلى 112 حالة، بعد تسجيل 8 حالات جديدة، منها 3 حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، 3 حالات أخرى من المخالطين للمسافرين إلى بريطانيا، حالة مرتبطة بالسفر قادمة من فرنسا عبر الإمارات، وحالة مرتبطة بالسفر إلى ايران، وقادمة من الحجر الصحي بمنتزه (الخيران).

 


الكويت

كورونا

السينما

شركة السينما الكويتية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خطة تعامل البنوك مع كورونا.. أبرزها إلغاء رسوم السحب من الصراف الآلى

خطة تعامل البنوك مع كورونا.. أبرزها إلغاء رسوم السحب من الصراف الآلى

هل يتوج الأهلي بدرع الدورى حال إلغائه الموسم الجارى؟.. اتحاد الكرة يجيب

هل يتوج الأهلي بدرع الدورى حال إلغائه الموسم الجارى؟.. اتحاد الكرة يجيب

انفوجراف.. 4 خطوات بسيطة لحماية أغطية السرير والملابس من فيروس كورونا

انفوجراف.. 4 خطوات بسيطة لحماية أغطية السرير والملابس من فيروس كورونا

أخبار مصر اليوم .. وزير الاتصالات يجتمع مع شركات المحمول لتوفير خدمات الإنترنت مجانا للطلبة

أخبار مصر اليوم .. وزير الاتصالات يجتمع مع شركات المحمول لتوفير خدمات الإنترنت مجانا للطلبة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 15-3-2020 وعيار 24 بـ184.73 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 15-3-2020 وعيار 24 بـ184.73 ريال سعودى

فيديو ..لماذا أصبحت أوروبا بؤرة انتشار فيروس كورونا العالمى ؟

فيديو ..لماذا أصبحت أوروبا بؤرة انتشار فيروس كورونا العالمى ؟

وزير الاتصالات يجتمع مع شركات المحمول لتوفير خدمات الإنترنت مجانا للطلبة

وزير الاتصالات يجتمع مع شركات المحمول لتوفير خدمات الإنترنت مجانا للطلبة

"الصحة" تكشف حقيقة علاج المضادات الحيوية لفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

"الصحة" تكشف حقيقة علاج المضادات الحيوية لفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

"التعليم": درجات الأنشطة لا تضاف لمجموع الطالب ولن تؤثر على نتيجته

"التعليم": درجات الأنشطة لا تضاف لمجموع الطالب ولن تؤثر على نتيجته

"التموين" تطلق غدًا تطوير أسواق الجملة فى مصر لتوفير السلع للمواطنين

"التموين" تطلق غدًا تطوير أسواق الجملة فى مصر لتوفير السلع للمواطنين

15 معلومة عن الإجراءات الوقاية المتخذة من محافظة الأقصر لمكافحة كورونا

15 معلومة عن الإجراءات الوقاية المتخذة من محافظة الأقصر لمكافحة كورونا

"الآثار المصرية تحت السيطرة".. عقوبات تصل للسجن المشدد لمواجهة بيعها

"الآثار المصرية تحت السيطرة".. عقوبات تصل للسجن المشدد لمواجهة بيعها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة