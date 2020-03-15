شركة السينما الكويتية الوطنية تغلق كل دور السينما التابعة لها مؤقتا

رويترز

أعلنت شركة السينما الكويتية الوطنية إغلاق كل صالات العرض التابعة لها مؤقتا بناء على قرار من مجلس الوزراء بذلك. وأضافت الشركة في بيان للبورصة "نخطركم بأن شركة السينما الكويتية الوطنية قد قامت بإغلاق كافة صالات السينما التي تقوم بتشغيلها وذلك مؤقتا حتى إشعار آخر".

وكانت قد أكدت وزارة الصحة الكويتية، أن جميع مسوحات "عينات" فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، التى أخذت من الوافدين من سوريا ومصر ولبنان، جاءت سلبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند - في المؤتمر الصحفي الـ15 الذي أقيم بديوان عام الوزارة - إنه تم فحص آلاف المقيمين الذين حضروا إلى الكويت من الدول الثلاث منذ 27 فبراير الماضي، دون تسجيل حالة واحدة مصابة بالفيروس.

كانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد مصابي الفيروس إلى 112 حالة، بعد تسجيل 8 حالات جديدة، منها 3 حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، 3 حالات أخرى من المخالطين للمسافرين إلى بريطانيا، حالة مرتبطة بالسفر قادمة من فرنسا عبر الإمارات، وحالة مرتبطة بالسفر إلى ايران، وقادمة من الحجر الصحي بمنتزه (الخيران).