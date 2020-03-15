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شاهد.. جرائم المستوطنين الإسرائيليين فى حق الفلسطينيين عرض مستمر

الأحد، 15 مارس 2020 10:33 م
شاهد.. جرائم المستوطنين الإسرائيليين فى حق الفلسطينيين عرض مستمر جرائم الإحتلال الإسرائيلى
كتب أيمن رمضان

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سجلت كاميرات المراقبة اعتداء مستوطنين إسرائيليين فى وقت متأخر من الليلة الماضية، على سيارات للفلسطينيين فى بلدة حوارة جنوبى نابلس فى الضفة الغربية المحتلة. كما اقتحم 49 مستوطنا وضابطان من شرطة الاحتلال، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى، وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأحد، بأن المستوطنين تجولوا فى باحات الأقصى، انطلاقا من باب المغاربة وصولا إلى مصلى باب الرحمة، قبل أن يغادروا بحماية شرطة الاحتلال.
 
من جانب آخر أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم الأحد، بحالات اختناق من قنابل الغاز، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى بلدة قباطية جنوب جنين، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال وابلًا من قنابل الغاز والصوت عليهم، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام تلك القوات لحى "الزهراء"، لافتة إلى أنه جرى معالجة المصابين ميدانيا.
 
 
وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية وشئون المسجد الأقصى المبارك، بدأت من الخميس الماضى، تعقيم المساجد المسقوفة فى المسجد الأقصى المبارك قبيل وبعد كل صلاة، وذلك باستخدام مواد التعقيم الموصى بها من وزارة الصحة الفلسطينية وحسب منظمة الصحة العالمية.
 
وأهابت دائرة الأوقاف الإسلامية فى بيان، بجميع المصلين والوافدين للصلاة فى المسجد الأقصى المبارك والمساجد الأخرى فى صلوات أيام الجمع وكافة الصلوات، اتباع كافة إرشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن أهم هذه الارشادات الاهتمام بنظافة اليدين جيدا، وذلك من خلال غسل اليدين بالماء الجارى بشكل مستمر بالماء والصابون، أو فركهما بمطهر خاص، أن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل الورقية أو فى مرفق اليد، والتخلص من المناديل الورقية المستخدمة مباشرة بعد الاستخدام من خلال وضعها فى سلات النفايات الخاصة، الابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة، التقليل من الاحتكاك والملاصقة بالأخرين قدر المستطاع، وفى حال شعور أحد المصلين لا سمح الله بأعراض الإنفلونزا التوجه مباشرة لأقرب عيادة طبية.

اخبار فلسطين

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جرائم الاحتلال

العصابات الإسرائيلية

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