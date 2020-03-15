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رسالة إلى رئيس البرلمان العراقى لإعلان حالة الطوارئ 30 يوما

الأحد، 15 مارس 2020 02:31 م
رسالة إلى رئيس البرلمان العراقى لإعلان حالة الطوارئ 30 يوما كورونا فى العراق
كتب سمير حسنى

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وجه رئيسا الجمهورية والوزراء في العراق رسالة إلى رئيس البرلمان لإعلان حالة الطوارئ 30 يوما فى جميع أنحاء البلاد، جاء ذلك بحسب شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية ، وقررت السلطات المعنية فى دولة العراق، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي بسبب فيروس كورونا.  

فيما أعلنت محافظة كربلاء فى دولة العراق، اليوم الأحد، فرض حظر التجوال داخلها فى إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز". 

 
وطالب البرلمان العراقي، بإعلان حالة الطوارئ فى البلاد، وتعطيل المؤسسات الحكومية والأهلية منعا لتفشي فيروس كورونا، وفيما انشغل خلال الأيام الماضية فريق يضم سبعة خبراء صينيين بإجراء زيارات للمستشفيات العراقية والحديث مع الخبراء والمسؤولين الصحيين العراقيين للمساعدة في تحسين النظام الصحي لمجابهة  فيروس كورونا "كوفيد-19 " في هذا البلد الذي مزقته الحروب.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" ووصل الخبراء الصينيون، الذين أرسلتهم جمعية الصليب الأحمر الصيني، جالبين معهم معدات طبية و50 ألف جهاز اختبار، حيث من المتوقع أن تؤدي نصائحهم والإمدادات الطبية التي جلبوها ويحتاجها العراق بشدة إلى تحسين قدرة البلاد على الكشف عن فيروس كورونا الجديد بشكل كبير.

 


كورونا

العراق

طوارئ

حالة الطوارئ

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