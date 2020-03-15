اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 مارس 2020 04:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس بإتاحة 100 مليون جنيه لتعويض ضحايا الطقس السيئ

الأحد، 15 مارس 2020 04:33 م
رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس بإتاحة 100 مليون جنيه لتعويض ضحايا الطقس السيئ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي لمتابعة موقف حجم الخسائر والتعويضات على مستوى المحافظات إثر موجة الطقس السيئ حتى صباح يوم 15 مارس 2020.
 
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإتاحة مبلغ 100 مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر والجمعيات الأهلية، لتعويض ضحايا موجة الطقس السيئ والمضارين، وذلك من واقع الحصر الفعلي الذي يتم من خلال المحافظين للتأكد من حصول المستحقين.
 
ولفتت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن إجمالي عدد الأسر التي تضررت منازلهم على مستوي المحافظات إثر موجة الطقس السيئ، موضحة أنه جار قيام فرق الإغاثة باستكمال حصر الخسائر على مستوى المحافظات، حيث يوجد طرق مغلقة بمحافظتي الجيزة وجنوب سيناء وجار فتحها لاستكمال أعمال حصر الخسائر.
 
وسلطت نيفين القباج الضوء على الحصر التقديري لحجم الخسائر وتكلفة التعويضات بسبب الطقس السيئ حتى يوم 15 مارس 2020، وتنوعت الخسائر ما بين حالات وفيات، وهدم منازل، وخسائر ممتلكات، وخسائر أراض.
 
 

الطقس السئ

الحكومة

مصر

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

خسائر الاهالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على مخزون السلع الأساسية للبلاد.. اللحوم تكفى 6.6 شهر والقمح 3.6 شهر

الأحد، 15 مارس 2020 04:19 م

رئيس الوزراء: سنتعامل "بقبضة من حديد" مع المتاجرين بالسلع والذين يتعمدون إخفاءها أو يرفعون الأسعار بدون مبرر.. ولن نرحم المتربحين من الأزمات.. ومخزون القمح يكفى 3 أشهر والسكر 4 أشهر

الأحد، 15 مارس 2020 04:18 م

رئيس الحكومة: سنضرب بيد من حديد على محتكرى السلع ومن يرفع الأسعار دون مبرر

الأحد، 15 مارس 2020 03:57 م

تكليفات رئاسية للحكومة بتقديم مقترحات لمواجهة تحديات التغيرات المناخية.. والإسكان: كميات المياه التي سقطت على تجمعات شرق القاهرة في 6 ساعات 7 أضعاف الطاقة الاستيعابية.. والكهرباء ترصد الأعطال والتلفيات

الأحد، 15 مارس 2020 03:04 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خطة تعامل البنوك مع كورونا.. أبرزها إلغاء رسوم السحب من الصراف الآلى

خطة تعامل البنوك مع كورونا.. أبرزها إلغاء رسوم السحب من الصراف الآلى

هل يتوج الأهلي بدرع الدورى حال إلغائه الموسم الجارى؟.. اتحاد الكرة يجيب

هل يتوج الأهلي بدرع الدورى حال إلغائه الموسم الجارى؟.. اتحاد الكرة يجيب

انفوجراف.. 4 خطوات بسيطة لحماية أغطية السرير والملابس من فيروس كورونا

انفوجراف.. 4 خطوات بسيطة لحماية أغطية السرير والملابس من فيروس كورونا

أخبار مصر اليوم .. وزير الاتصالات يجتمع مع شركات المحمول لتوفير خدمات الإنترنت مجانا للطلبة

أخبار مصر اليوم .. وزير الاتصالات يجتمع مع شركات المحمول لتوفير خدمات الإنترنت مجانا للطلبة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 15-3-2020 وعيار 24 بـ184.73 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 15-3-2020 وعيار 24 بـ184.73 ريال سعودى

فيديو ..لماذا أصبحت أوروبا بؤرة انتشار فيروس كورونا العالمى ؟

فيديو ..لماذا أصبحت أوروبا بؤرة انتشار فيروس كورونا العالمى ؟

وزير الاتصالات يجتمع مع شركات المحمول لتوفير خدمات الإنترنت مجانا للطلبة

وزير الاتصالات يجتمع مع شركات المحمول لتوفير خدمات الإنترنت مجانا للطلبة

"الصحة" تكشف حقيقة علاج المضادات الحيوية لفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

"الصحة" تكشف حقيقة علاج المضادات الحيوية لفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

"التعليم": درجات الأنشطة لا تضاف لمجموع الطالب ولن تؤثر على نتيجته

"التعليم": درجات الأنشطة لا تضاف لمجموع الطالب ولن تؤثر على نتيجته

"التموين" تطلق غدًا تطوير أسواق الجملة فى مصر لتوفير السلع للمواطنين

"التموين" تطلق غدًا تطوير أسواق الجملة فى مصر لتوفير السلع للمواطنين

15 معلومة عن الإجراءات الوقاية المتخذة من محافظة الأقصر لمكافحة كورونا

15 معلومة عن الإجراءات الوقاية المتخذة من محافظة الأقصر لمكافحة كورونا

"الآثار المصرية تحت السيطرة".. عقوبات تصل للسجن المشدد لمواجهة بيعها

"الآثار المصرية تحت السيطرة".. عقوبات تصل للسجن المشدد لمواجهة بيعها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة