رئيس الحكومة اللبنانية يعلن التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا

كتب أحمد عرفة

أعلن حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية، خلال مؤتمر صحفى عقده منذ قليل، التعبئة العامة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، في ظل انتشار هذا الفيروس المستجد بشكل كبير في بيروت خلال الفترة الراهنة.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية خلال مؤتمر صحفى: نجحنا في احتواء الموجة الأولى من فيروس كورونا عبر سلسلة إجراءات استثنائية واستباقية.

وفى وقت سابق أصدر مجلس إدارة نقابة الفنيين السينمائيين في لبنان برئاسة المخرج صبحى سيف الدين، بيانا يفيد تعليق جميع الأعمال الفنية لمدة 10 أيام، لاتخاذ إجراءات احترازية في مواجهة فيروس كورونا

وجاء البيان كالتالى:حضرة الزميلات والزملاء الكرام والسادة أصحاب شركات الإنتاج والتليفزيونات والاستدويوهات العاملة في لبنان وكل من يتعاطى الأعمال الفنية من قريب ومن بعيد، ونظرا للاوضاع الصحية السائدة في البلد، وفى ظل تفشى فيروس كورونا، وحفاظا على سلامة الجميع

قرر مجلس إدارة نقابة الفنيين السينمائيين في لبنان، تعليق جميع الاعمال الفنية وذلك لمدة عشرة أيام تنتهى فى 23 من شهر مارس الجارى.

وفى وقت سابق أيضا قالت جمعية المصارف اللبنانية، فى بيان، الأحد، إن البنوك المحلية ستغلق أبوابها حتى يوم 29 مارس الجارى، فى إطار، قرار مجلس الوزراء بإعلان حالة الطوارىء العامة في لبنان لمواجهة تفشى وباء كورونا.

أضافت الجمعية أن قرار الإغلاق يأتى مساهمًة من البنوك في الحد من مخاطر التجول والتنقل على المواطنين.

تابعت، أن البنوك اللبنانية ستقوم، خلال فترة الإغلاق، بتوفير مجموعة من الخدمات المصرفية للعملاء تشمل خدمة السحب النقدي بالليرة اللبنانية من أجهزة الصراف الآلى، على أن يتم التنسيق مع مصرف لبنان بهدف تأمين الأوراق النقدية اللازمة للمواطنين، وخدمة بطاقات الدفع كافة وفق ما هو معتمد حاليا من الحد الأقصى.