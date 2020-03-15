اليوم السابع
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خطأ مثير للسخرية.. أمريكية تغسل يديها بجبن الشيدر لأسابيع

الأحد، 15 مارس 2020 03:01 م
خطأ مثير للسخرية.. أمريكية تغسل يديها بجبن الشيدر لأسابيع أمريكية تغسل يديها بجبن الشيدر
كتب محمد عبد المجيد

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اكتشفت أمريكية وقوعها فى خطأ مثير للسخرية، بعد شكوكها حول قطعة صابون ظلت تستخدمها لغسل يديها فى المطبخ منذ أسابيع، واتضح لمايلى من مدينة فانكوفر فى ولاية واشنطن، أن سبب عدم وجود رغوة عند غسل أيديها بالصابون، هو أن القطعة الصفراء التى بين يديها هى قطعة من جبن الشيدر، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلى ستار" البريطانية.
 
و بحسب ما نشر على موقع "الرؤية" الإماراتية، اعترفت مايلى، التى شاركت قصتها مع مستخدمى موقع "ريديت" للتدوينات الاجتماعية، أنها لم تكن فى كامل وعيها عندما وضعت قطعة الجبن فى مكان غسل الأيدى، قائلة إنها تستخدم فى العادة الصابون السائل لغسل الأطباق، ثم تغسل أيديها بقطعة صابون غير معطر ولطيف على الأيدى، تحتفظ بها فى المنضدة.
 
وسخرت العديد من التعليقات من خطأ السيدة، بينما جاء فى أحدها: "لكى نكون منصفين، فى الحقيقة هذه القطعة تشبه قطعة الصابون تماما".

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