حبس صاحب محل ونجله لاتهامهما بقتل عامل ذبحا بقطعة زجاج فى العبور

أمر المستشار محمد غالب رئيس نيابة العبور بمحافظة القليوبية، بحبس صاحب محل ونجله، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بذبح عامل دليفرى من الرقبة بقطعة زجاج إثر مشاجرة بينهم.

كما أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة المتوفى عقب مناظرة الطب الشرعي لها وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطاراً من الرائد يوسف الشامي رئيس مباحث قسم شرطة العبور، بورود بلاغ من الأهالى بحدوث مشاجرة ومتوفى بالحي الأول بين كلا من طرف اول "ا.ع.ا"21سنه، عامل دليڤري مقيم العبور توفى إثر إصابته بجرح ذبحي بمنتصف الرقبه، وطرف ثان: "ع.س.م"57 سنة، صاحب محل زجاج مقيم الحي الأول، ونجله "ا.ع.س"26 سنة، عامل بمحل الزجاج مقيم الحي الأول خلال مشادة كلامية بين الطرفين على إثر اصطدام الأول بأحد الواح الزجاج خارج المحل الخاص بالطرف الثاني، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثالث على الأول بقطعة زجاج مكسوره محدثا إصابته التى أودت بحياته، تم ضبط الطرف الثاني وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.