اليوم السابع
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حبس صاحب محل ونجله لاتهامهما بقتل عامل ذبحا بقطعة زجاج فى العبور

الأحد، 15 مارس 2020 01:47 م
حبس صاحب محل ونجله لاتهامهما بقتل عامل ذبحا بقطعة زجاج فى العبور حبس - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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أمر المستشار محمد غالب رئيس نيابة العبور بمحافظة القليوبية، بحبس صاحب محل ونجله، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بذبح عامل دليفرى من الرقبة  بقطعة زجاج إثر مشاجرة بينهم.

كما أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة المتوفى عقب مناظرة الطب الشرعي لها وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطاراً من الرائد يوسف الشامي رئيس مباحث قسم شرطة العبور، بورود بلاغ من الأهالى بحدوث مشاجرة ومتوفى بالحي الأول بين كلا من  طرف اول "ا.ع.ا"21سنه، عامل دليڤري مقيم العبور توفى إثر إصابته بجرح ذبحي بمنتصف الرقبه، وطرف ثان: "ع.س.م"57 سنة، صاحب محل زجاج  مقيم الحي الأول، ونجله "ا.ع.س"26 سنة، عامل بمحل الزجاج مقيم الحي الأول خلال مشادة كلامية بين الطرفين على إثر اصطدام الأول بأحد الواح الزجاج خارج المحل الخاص بالطرف الثاني، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثالث على الأول بقطعة زجاج مكسوره محدثا إصابته التى أودت بحياته، تم ضبط الطرف الثاني وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وعلى جانب آخر، أصيب نجار مسلح وطالب بمشاجرة نشبت بينهما لقيام الطالب بمعاكسة خطيبة الأول، فقاما الطرفان بطعن بعضهما البعض بسلاح أبيض "مطواة"، تم التحفظ على طرفى المشاجرة وإحالتهم لمستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من الرائد محمود عقل رئيس مباحث قسم شرطة قليوب، من مستشفى قليوب التخصصى يفيد بوصول كل من " م.ه.ع " 20 سنة، طالب ومقيم قليوب البلد – دائرة القسم، مصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر من الجهة اليمنى، وجروح قطعية بالظهر وأخر أعلى الحاجب الأيسر، و" م.ث " 24 سنة، نجار مسلح ومقيم ذات العنوان السابق اتهامه فى عدد 2 قضية "مخدرات" مصاب بجرح قطعى أعلى الحاجب الأيمن والأيسر إدعاء مشاجرة بينهما بناحية قليوب البلد – دائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين، أنه حال سير الأول رفقة خطيبته بناحيه محل سكنهما، قام الثانى بمعاكستها، على إثر ذلك حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" كانا بحوزتهما محدثين إصابتهما المشار إليها. 

وبسؤال طرفى المشاجرة، أيدا مضمون ما أسفر عنه الفحص، وتبادلا الإتهامات فيما بينهما، وتم بإرشادهما ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وتم التحفظ عليهما، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2177 جنح قسم قليوب لسنة 2020م وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 

 

 
 
 

 


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