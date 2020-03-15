تأجيل انتخابات جورجيا التمهيدية إلى مايو المقبل بسبب كورونا

ماجد تمراز

أفادت قناة العربية، فى نبأ عاجل لها، أنه تم الحكومة الجورجية قررت تأجيل انتخابات جورجيا التمهيدية من 24 مارس الجاري، وحتى شهر مايو المقبل، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المُستجد.



وكان رئيس مركز مكافحة الأمراض بوزارة الصحة في جورجيا أميران جامكيلريدز، قد أعلن أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بلغ 12 حالة مؤكدة، وقال جامكيلريديز - فى تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "بالأمس تم إرسال 39 عينة من التحاليل إلى مختبر لوغار، ثلاثة من هذه العينات لفيروس (كورونا) المستجد كانت نتائجها إيجابية".



وأوضح رئيس مركز مكافحة الأمراض بوزارة الصحة فى جورجيا، أن العدد الإجمالى للمصابين بلغ 12 حالة جميعهم تقريبا كانوا على اتصال مباشر أو غير مباشر بإيطاليا، وكان هناك مصابان فقط مرتبطان بزيارة إلى إيران.



وكانت وزيرة الصحة الجورجية يكاترينا تيكارادزي، قد أعلنت فى 26 فبراير الماضى، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" فى البلاد.



قالت وزيرة الصحة فى جورجيا، إن البلاد سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا، وقال إيكاترينا تيكارادزى إن مواطنا جورجيا كان يسافر من إيران وعبر الحدود من أذربيجان المجاورة، وأضافت "نُقل على الفور من نقطة مراقبة حدودية إلى المستشفى".