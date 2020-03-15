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انقطاع المياه عن بعض مناطق القاهرة الجديدة بسبب زيادة نسبة عكارة نهر النيل

الأحد، 15 مارس 2020 04:39 م
انقطاع المياه عن بعض مناطق القاهرة الجديدة بسبب زيادة نسبة عكارة نهر النيل عكارة النيل
كتب أحمد حسن

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أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، انقطاع المياه ببعض مناطق المدينة بسبب زيادة نسبة عكارة مياه نهر النيل، الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه من الساعة 6 مساء اليوم الأحد 15/3/2020 لحين إنخفاض نسبة العكارة للنسبة المسموح بها.

وأشار الجهاز إلى أن المناطق التى سوف تتأثر بقطع المياه عن محطة مياه القاهرة الجديدة:"المستثمرين الجنوبية والشمالية- جميع مناطق اسكان العائلى- المنطقة الصناعية- أبوالهول- الامتداد الجنوبى والاندلس ودار مصر الاندلس- النرجس فيلات وعمارات - القطاع 3 و4 مركز خدمات المدينة- اللوتس- مناطق الجامعة الأمريكية- مناطق الإمتداد الشرقى الايقونة والتمر حنة  -القرنفل  -دار مصر القرنفل- الرحاب 2 - مدينتى ".

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قد أعلنت منذ قليل عن انقطاع المياه عن محافظة الجيزة لمدة 6 ساعات اعتباراً من الساعة الثالثة عصر اليوم حتي الساعة التاسعة مساء اليوم وذلك نظراً للتزايد المستمر لإرتفاع نسبة العكارة بمجري نهر النيل نتيجة هطول السيول بأطفيح والصف مروراً بمسار مأخذ جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة الأمر الذي ترتب عليه زيادة نسبة العكارة لتصل إلي حوالي 4500 وحدة عكارة مما أدي الي عدم قدرة المروقات علي التخلص من العكارة وأحدث ذلك إنسدادا بالمرشحات وانخفاضا بمنسوب خزانات المياه المرشحة وأصبح توقف المحطات ضرورة ملحة لإجراء عملية الغسيل العكسي للمرشحات ومعاودة التشغيل مرة أخري وضخ المياه بالشبكات تدريجياً.

والشركة إذ تأسف عن هذا العذر الخارج عن إرادتها، تقوم بتوفير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .

 

 


وزاره الإسكان

قطع المياه

انقطاع المياه

شركه مياه الجيزه

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