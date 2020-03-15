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النصب باسم الكورونا.. الصين تمنع بيع منتج وهمى للوقاية من الفيروسات

الأحد، 15 مارس 2020 10:00 م
النصب باسم الكورونا.. الصين تمنع بيع منتج وهمى للوقاية من الفيروسات كورونا
كتبت فاطمة خليل

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حظرت الصين والعديد من دول آسيا منتجا يزعم أنه "مضاد للفيروسات" وهو عبارة عن عقد متصل بجهاز، وادعى منتجو هذا العقد أنه ثبت تجريبياً أنه يحجب الجسيمات والبكتيريا المحمولة جواً بشكل فعال، وكذلك العديد من الفيروسات الوبائية ... مما يقلل من فرصة الإصابة أو إصابة الآخرين"، وذلك وفقا لما ذكره موقع Hong Kongfc.
 
وقد ادعي مصنعو هذا العقد  أنه مناسب للمرضى والمسنين والأطفال والأشخاص ذوي المناعة المنخفضة.
 
وقالت الدكتورة أريان دافيسون - عالمة الفيروسات وعلم المناعة – إن هذا المنتج الوهمي الذى يسمي
Toamit Virus Shut Out  "عملية احتيال ونصب كاملة"، مضيفًا أنه "لن يفعل شيئًا لحمايتك عن طريق تعطيل الفيروسات التنفسية".
 
ويلبس الجهاز حول رقبتك - في أي مكان بالقرب من أنفك وفمك وهما البوابة الرئيسية لعدوى فيروس كورونا، وإذا قمت بتقريب الجهاز من وجهك، فإن العنصر النشط في هذا الجهاز وهو ، ثاني أكسيد الكلور، سوف يسبب تهيجًا حادًا في الجهاز التنفسي والعين وحروقًا في الجلد ، لأنه يسبب التآكل الشديد  ".
 
وأوضحت دافيسون أن ثاني أكسيد الكلور يستخدم لتعقيم الأسطح الصلبة ولا يجب استخدامه بالقرب من الوجه، كما أن هذا الجهاز عديم الفائدة في الحماية ضد Covid-19."
 
وقد تم حظر هذا الجهاز من قبل مواقع eBay و Facebook ، وصادرته السلطات الفيتنامية والتايلاندية.
 
وقالت السلطات الفيتنامية إن المنتج ليس له أساس علمي، ومع ذلك ، لا يزال متاحًا في هونج كونج وسعره أقل  من 100 دولار.
النصب باسم كورونا
النصب باسم كورونا
 
وقالت الشركات التى تببعه فأنهمي هونج كونج أنهم ما زالوا يتعلمون عن الوضع: "لم تذكر الشركة أن المنتج يستخدم ضد فيروسات كورونا ولم يتلق أي إشعار من الجمارك في الوقت الحالي".
 
 

كورونا

النصب باسم كورونا

فيروس كورونا

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