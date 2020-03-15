اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 مارس 2020 02:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المسمارى يكشف هوية رجل أردوغان الأول في ليبيا والمسئول عن تحريك الميليشيات

الأحد، 15 مارس 2020 10:19 م
المسمارى يكشف هوية رجل أردوغان الأول في ليبيا والمسئول عن تحريك الميليشيات أبو الفرقان
كتب رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف اللواء أحمد المسمارى عن رجل أردوغان السرى في ليبيا والمشبه في الإعلام بالشبح ويكنى بسليمانى أفريقيا والذراع الأيمن لأردوغان في الإرهاب وتحريك القوة الخارجة عن القانون في ليبيا.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج القاهرة الآن على قناة الحدث هذا الرجل الخارج عن القانون هو أبو الفرقان وهذه أول مرة تعرض له صورة وهناك الكثير يبحث عن هذا الشخص وظهر في 2012 في سوريا ولم يعرف قبل في المخابرات التركية وظهر باسم محمد بن كامل وبدأ يقود المشروع التركي من خلال تمكين الإخوان والقاعدة من سوريا وتطور عمل هذا الرجل حتى أصبح يدير كل العمليات القذرة لتركيا ووصل الآن إلى ليبيا.

وتابع: كما كشف عن حسين الدغيم المسئول عن التوجيه الدينى والمعنوى والمحرض على القتل من خلال خطابات نارية ودروس ومحاضرات تعطى للمقاتلين، والجيل الذى يحمل السلاح الآن في سوريا لم يدخل المدارس نموا وترعرعوا وسط هذه الفوضى تم استغلالهم من خلال تركيا بمثل هذا الرجل وأبو الفرقان هذا لم نصل إلى اسمه حتى الآن.

وعرض البرنامج مقطع فيديو لحسين الدغيم خلال خطبته وسط المقاتلين وهو يحرضهم على القتال في ليبيا.


المسمارى

أبو الفرقان

أحمد المسمارى

تركيا ليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لجنة الفتوى بالأزهر توضح حكم الصلاة منفردا خلف الإمام

لجنة الفتوى بالأزهر توضح حكم الصلاة منفردا خلف الإمام

إخوانى سابق يكشف مخطط الجماعة الإرهابية لترويج الأكاذيب حول "كورونا" بمصر

إخوانى سابق يكشف مخطط الجماعة الإرهابية لترويج الأكاذيب حول "كورونا" بمصر

صيادلة القاهرة تعتمد البالطو الأبيض بـ"لوجو النقابة" زى موحد فى الصيدليات

صيادلة القاهرة تعتمد البالطو الأبيض بـ"لوجو النقابة" زى موحد فى الصيدليات

المطاعم السياحية: تكثيف التطهير للأدوات والأسطح والحمامات عقب كل وفد سياحى

المطاعم السياحية: تكثيف التطهير للأدوات والأسطح والحمامات عقب كل وفد سياحى

ما هى أفضل طريقة لإنقاذ الأخرين من فيروس كورونا؟.. تامر حسنى يجيب (فيديو)

ما هى أفضل طريقة لإنقاذ الأخرين من فيروس كورونا؟.. تامر حسنى يجيب (فيديو)

"على خطى الطليان".. شاهد إيرانيين يغنون من شرفات المنازل لمواجهة كورونا

"على خطى الطليان".. شاهد إيرانيين يغنون من شرفات المنازل لمواجهة كورونا

وزارة الصحة تعلن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا لـ 126 حالة وشفاء 26 آخرين

وزارة الصحة تعلن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا لـ 126 حالة وشفاء 26 آخرين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اليوم السابع.. السيسى: مصر دائما داعمة للسودان

اليوم السابع.. السيسى: مصر دائما داعمة للسودان

خطة تعامل البنوك مع كورونا.. أبرزها إلغاء رسوم السحب من الصراف الآلى

خطة تعامل البنوك مع كورونا.. أبرزها إلغاء رسوم السحب من الصراف الآلى

هل يتوج الأهلي بدرع الدورى حال إلغائه الموسم الجارى؟.. اتحاد الكرة يجيب

هل يتوج الأهلي بدرع الدورى حال إلغائه الموسم الجارى؟.. اتحاد الكرة يجيب

انفوجراف.. 4 خطوات بسيطة لحماية أغطية السرير والملابس من فيروس كورونا

انفوجراف.. 4 خطوات بسيطة لحماية أغطية السرير والملابس من فيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة