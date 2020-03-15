المسمارى يكشف هوية رجل أردوغان الأول في ليبيا والمسئول عن تحريك الميليشيات

كتب رامى محيى الدين

كشف اللواء أحمد المسمارى عن رجل أردوغان السرى في ليبيا والمشبه في الإعلام بالشبح ويكنى بسليمانى أفريقيا والذراع الأيمن لأردوغان في الإرهاب وتحريك القوة الخارجة عن القانون في ليبيا.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج القاهرة الآن على قناة الحدث هذا الرجل الخارج عن القانون هو أبو الفرقان وهذه أول مرة تعرض له صورة وهناك الكثير يبحث عن هذا الشخص وظهر في 2012 في سوريا ولم يعرف قبل في المخابرات التركية وظهر باسم محمد بن كامل وبدأ يقود المشروع التركي من خلال تمكين الإخوان والقاعدة من سوريا وتطور عمل هذا الرجل حتى أصبح يدير كل العمليات القذرة لتركيا ووصل الآن إلى ليبيا.

وتابع: كما كشف عن حسين الدغيم المسئول عن التوجيه الدينى والمعنوى والمحرض على القتل من خلال خطابات نارية ودروس ومحاضرات تعطى للمقاتلين، والجيل الذى يحمل السلاح الآن في سوريا لم يدخل المدارس نموا وترعرعوا وسط هذه الفوضى تم استغلالهم من خلال تركيا بمثل هذا الرجل وأبو الفرقان هذا لم نصل إلى اسمه حتى الآن.

وعرض البرنامج مقطع فيديو لحسين الدغيم خلال خطبته وسط المقاتلين وهو يحرضهم على القتال في ليبيا.