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القبض على 5 متهمين هاربين من المؤبد فى قضية أحداث عنف بالمنيا

الأحد، 15 مارس 2020 08:56 م
القبض على 5 متهمين هاربين من المؤبد فى قضية أحداث عنف بالمنيا حملة أمنية - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع وحدة مباحث مركز شرطة مطاي شمال محافظة المنيا في إلقاء القبض على 5 متهمين هاربين من حكم المؤبد في قضية إقتحام وحرق مركز الشرطة 

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا،  اخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية يفيد تمكن وحدة مباحث مركز مطاي برئاسة الرائد أحمد سامي ومعاونة الرائد حازم الحيني والنقيب  بإشراف العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية من إلقاء القبض على 5 متهمين هاربين محكوم عليهم  بالمؤبد في قضية إقتحام وحرق مركز  شرطة  مطاي وقتل العقيد مصطفي العطار مأمور المركز فى  أحداث  عنف وقعت بالمركز فى أغسطس 2013 وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التحقيق.
 
ومن ناحية أخرى ، شنت مديرية الأمن حملات مكثفة لضبط الخارجين عن القانون وكذلك السناتر التعليمية،  وتمكنت خلال تلك الحملات من اغلاق 52 سنتر على مستوى المحافظة ، وتقوم الاجهزة الامنية بعدد من الحملات بمختلف مراكز المحافظة لاغلاق كافة السناتر التعليمية ومراكز الدروس الخصوصية تنفيذ لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لمنع الاختلاط  حفاظا على ارواح الطلاب .
 
كما تمكنت الحملة من ضبط عدد من الاسلحة النارية وقضايا المواد المخدرة وتحرير مخالفات مرورية .

 


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