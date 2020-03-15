اليوم السابع
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خالد صلاح
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السلطات الصحية: هولندا تسجل 176 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا

الأحد، 15 مارس 2020 03:33 م
السلطات الصحية: هولندا تسجل 176 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا كورونا
(رويترز)

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 أعلنت هولندا اليوم الأحد تسجيل 8 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 20.

وقال المعهد الوطني للصحة العامة إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 1135 بعد تسجيل 176 إصابة جديدة.

وقد ظهر رئيس الوزراء الهولندى مارك روته على شاشة التلفزيون فى بث مباشر لإصدار أوامر لسكان البلاد البالغ عددهم 17 مليونا بالكف عن المصافحة فى إطار مساعى مكافحة فيروس كورونا.. غير أنه كان أول من لم يلتزم بالأوامر الجديدة.

وقال روته خلال مؤتمر صحفى مساء أمس الاثنين "علينا من الآن فصاعدا الكف عن المصافحة بالأيدى".

وأضاف "يمكنكم التلامس بالقدمين أو المرفقين أو أى ما يمكنكم ابتكاره... لكننا سنكف عن المصافحة بالأيدى اعتبارا من اليوم".

وبعد دقائق التف روته وصافح بحماس ياب فان ديسل رئيس المركز الهولندى لمكافحة الأمراض المعدية الذى كان يشارك أيضا فى المؤتمر الصحفى.

وأشار فان ديسل للخطأ الذى وقع فيه روته قائلا "عذرا، عذرا! لا، هذا ممنوع! دعونا نفعلها ثانية" ثم انفجر فى الضحك.

وسجلت هولندا 321 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى أمس الاثنين.

وحسب الفيديو الذي بثته وسائل إعلام هولندية، سارع "فان ديسيل" إلى الإشارة بسرعة إلى الخطأ الذي ارتكبه رئيس الوزراء الهولندي.

وتدارك "روته" الموقف وهو يلامس مرفق "فان ديسيل"، وعبّر أن أسفه وقال: "آسف، آسف، لا يمكننا القيام بذلك بعد الآن!"، وبعدها تلامس المسؤلان عبر الكوعين.

 


هولندا

كورونا

فيروس كورونا

رئيس هولندا

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