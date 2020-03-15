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التضامن: 100 مليون جنيه تعويضات للأسر المتضررة من الطقس السيئ

الأحد، 15 مارس 2020 03:20 م
التضامن: 100 مليون جنيه تعويضات للأسر المتضررة من الطقس السيئ نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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عقدت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج اجتماعا مع الجمعيات الأهلية المشاركة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وصندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات لدراسة تقديم التعويضات اللازمة للأسر المتضررة من موجة الطقس السيئ خلال الأيام الماضية

وخلال الاجتماع وجهة وزيرة التضامن الاجتماعى الشكر لكل الجمعيات الأهلية التى ساهمت فى تقديم العون للمواطنين وقدمت مجهودات كبيره خلال الأيام الماضية.

وشرحت وزيرة التضامن الاجتماعى ما تم من حصر للخسائر وهى الوفيات والإصابات والمنازل المهدمة والخسائر المادية والمحاصيل ونفوق الماشية.

وتوزيع الخسائر حسب كل محافظة كما تم مناقشة أساليب التدخل فى كل محافظة وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تقرر وفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رصد 100 مليون جنيه للتعويضات على مستوى الجمهورية لتغطية الخسائر وإعادة بناء المنازل وتعويض اصحاب المحاصيل والماشية.

وأشادت القباج بتعاون الوزارات المختلفة ومنها وزارة الزراعة والرى الموارد المائية والصحة والسكان والإدارة المحلية والمحافظين فى تقديرات الحصر حيث بلغ عدد 7750 أسرة.

 

 


التضامن

تعويضات التضامن

الطقس السيء

غرق منازل

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