البنوك اللبنانية تغلق أبوابها حتى نهاية مارس بسبب "كورونا"

كتب أحمد يعقوب

قالت جمعية المصارف اللبنانية، فى بيان، الأحد، إن البنوك المحلية ستغلق أبوابها حتى يوم 29 مارس الجارى، فى إطار، قرار مجلس الوزراء بإعلان حالة الطوارىء العامة في لبنان لمواجهة تفشى وباء كورونا.

أضافت الجمعية أن قرار الإغلاق يأتى مساهمًة من البنوك في الحد من مخاطر التجول والتنقل على المواطنين.

تابعت، أن البنوك اللبنانية ستقوم، خلال فترة الإغلاق، بتوفير مجموعة من الخدمات المصرفية للعملاء تشمل خدمة السحب النقدي بالليرة اللبنانية من أجهزة الصراف الآلى، على أن يتم التنسيق مع مصرف لبنان بهدف تأمين الأوراق النقدية اللازمة للمواطنين، وخدمة بطاقات الدفع كافة وفق ما هو معتمد حاليا من الحد الأقصى.

كما تقوم المصارف بتجديد بطاقات الدفع لأصحاب الحسابات الجارية وتأمينها للعملاء فى حال وجودها ، مع تأمين الرواتب الموطنة فى المصارف فى حسابات العملاء، وتأمين سحب هذه الرواتب من خلال أجهزة الصراف الآلى.

وكذلك تأمين الأموال النقدية بالليرة اللبنانية للشركات والمؤسسات الإقتصادية من أجل تغطية الرواتب التى لا يتم تحويلها على المصارف، وتأمين خدمة مراكز التواصل بهدف تلبية حاجات العملاء الملحة.

ومن المقرر أن تقوم المصارف بتأمين مراكز محددة فى كل قضاء لتلبية العمليات التجارية الملحة، وذلك لتسهيل عمليات التجارية الداخلية والخارجية، بما فيها الإيداعات والسحوبات النقدية المتعلقة بالأعمال التجارية والصناعية حصرا ،و تأمين عمليات الخزينة المتعلقة بالتجارة الخارجية(الاعتمادات المستندية والتحويلات التجارية المتعلقة بالمنتجات الأساسية، لاسيما تلك المدعومة من مصرف لبنان بموجب التعليمات رقم 530 و 535).