البنتاجون يعلن عن إصابات بين الجنود الأمريكيين بفيروس كورونا

ماجد تمراز

أفادت قناة العربية في نبأ عاجل لها، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أعلن عن وجود إصابات بين الجنود الأمريكيين بفيروس كورونا.



وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن حالة الطوارئ في كامل الولايات المتحدة بسبب انتشار فيروس كورونا.



وتسمح حالة الطوارئ لإدارة ترامب الفدرالية بتخصيص 50 مليار دولار في شكل مساعدات تمنح للولايات والمؤسسات الصحية المحلية لمكافحة الفيروس.



وتخفف هذه الخطوة من أعباء التأمين الصحي وتعقيداته، وتحفز بناء مستشفيات جديدة، وتدعم البحوث الصيدلانية لإيجاد علاج للمرض.



وسجلت الولايات المتحدة 1701 إصابة بفيروس كوفيد-19، من بينها 40 حالة وفاة.