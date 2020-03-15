البرلمان الألمانى: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا بين النواب

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أعلن البرلمان الألمانى السبت تسجيل 3 إصابات جدیدة بفیروس كورونا المستجد بین نواب البرلمان، لیرتفع عدد البرلمانيين المصابین إلى 4 حالات.

وأوضح البرلمان الألمانى - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن النواب الثلاثة ینتمون لحزب الخضر والحزب الليبرالي، دون أن يكشف ھویة المصابین، مضيفا أنه "تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع انتقال الفیروس إلى نواب آخرین".

وكان البرلمان أعلن - فى وقت سابق - اكتشاف إصابة نائب من كتلة الحزب الليبرالي، فيما أعلنت السلطات الألمانیة الیوم ارتفاع عدد المصابین بالفیروس فى البلاد إلى 3642 حالة، والوفیات إلى 8 حالات.

يذكرأن، قال الدكتور أمجد الخولى، المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا ينتشر بسرعة واليوم أصبحت أوروبا هي بؤرة المرض، بدلا من الصين صاحبة المرض، والفيروس من الممكن السيطرة عليها عن طريق اتحاد دول العالم لمواجهته.

وأضاف الخولى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كل يوم المذاع على قناة "ON E"، تقديم خالد أبو بكر، أنه على كبار السن التوجه إلى أقرب منطقة عزل صحى عندما يظهر عليه أى أعراض، مضيفا أن هناك مؤشرات إيجابية على احتمالية وجود علاج لفيروس كورونا خلال أسابيع.

وأوضح أن هناك 500 ألف شخص يموتون من الأنفلونزا سنويًا، ومعدلات الوفيات في الكورونا من 2 لـ3% بزيادة عن الأنفلونزا، مؤكدا أنه على دول العالم وقف زحف الفيروس.