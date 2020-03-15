إسبانيا تستخدم "درون" لمطالبة المواطنين التزام بيوتهم بسبب كورونا.. فيديو

كتب محمد شعلان

كإجراء توعوى لمنع تفشى فيروس كورونا بين المواطنين، جهزت الشرطة الإسبانية طائرات بدون طيار "الدرون" ووضعت عليها مكبرات للصوت، وناشدت من خلالها المواطنين فى العاصمة مدريد البقاء فى منازلهم لتجنب المزيد من الإصابات بوباء فيروس كورونا الجديد، وبثت الشرطة الإسبانية لقطات فيديو لطائرات الدرون وهى تجوب الأحياء الرئيسية فى مدريد وتنادى على المواطنين بالتزام بيوتهم حرصا على صحتهم ولمنع زيادة الإصابة بالوباء العالمي.

مجهزة بمكبرات للصوت... طائرات "درون" تناشد المواطنين فى #مدريد بالبقاء فى منازلهم تستخدمها الشرطة البلدية فى العاصمة الإسبانية لتجنب المزيد من الإصابات بوباء فيروس #كورونا#صحة #CoronaVirusUpdates #coronavirus #Covid_19 pic.twitter.com/gLux2N6jLN

— 24.ae | منوعات (@24Entertain) March 15, 2020

وفى ذات السياق، تستخدم السلطات الإيطالية، جميع أنواع الوسائل اللازمة لتقليل انتشار فيروس كورونا، حيث ارتفعت حالات الإصابة إلى 827 شخصا، وأكثر من 12000 مصابا، وتقوم الشرطة الإيطالية بدوريات فى الشوارع، وبواسطة مكبرات للصوت تعطى المواطنين توجيهات لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية، إلى أن الشرطة الإيطالية عبر المكبرات الصوتية تشجع المواطنين على البقاء فى منازلهم وفى حالة المغادرة يتم إبقاؤهم على بعد متر واحد على الأقل لتجنب انتشار الفيروس.

وكان رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبى كونتى، أعلن عن الإجراءات التقييدية القاسية فى جميع أنحاء البلاد، والتى تعوق تحركات الناس فى جميع أنحاء إيطاليا، فى محاولة لاحتواء انتشار الفيروس، ومن بين هذه الاجراءات، عدم مغادرة المنازل إلا لأسباب تتعلق بالعمل أو بالصحة، واستمرار إغلاق المدارس والمطاعم والحانات، هذا فضلا عن إلغاء جميع الأحداث الرياضية.

وكانت قد قررت إسبانيا فرض حظر التجوال لمدة 15 يوم، وذلك ضمن خطوات الحكومة الإسبانية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المُستجد، وأعلنت اسبانيا عن إصابة 1500 شخص فى يوم واحد بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى أكثر من 5700 حالة منذ ظهور المرض فى البلاد، بحسب مسؤولى الصحة.

وتعد إسبانيا ثانى أكثر بلدان أوروبا تضررا من الفيروس بعد إيطاليا، التى سجلت أكثر من 15000 إصابة.