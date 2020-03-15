اليوم السابع
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ألمانى يقلد الطليان فى الغناء من شرفة منزله وتلقى تهديدات بالحبس من جيرانه

الأحد، 15 مارس 2020 04:26 م
ألمانى يقلد الطليان فى الغناء من شرفة منزله وتلقى تهديدات بالحبس من جيرانه جانب من الفيديو
كتب آسر أحمد

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انتشرت الأيام القليلة الماضية، مقاطع فيديو كثيرة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، من داخل الشوارع الإيطالية، والتي ظهر فيها الإيطاليين وهم يقومون بالغناء من شرفة منازلهم لدعم بلادهم فى التصدى لفيروس كورونا الذى اجتاح معظم بلاد العالم.

 

وسرعان ما حرصت وسائل الاعلام العالمية، على نشر مقاطع الفيديو التى وصفها الكثيرين بأنها من أنواع المقاومة من قبل الإيطاليين، وأصبحت تلك الواقعة محل اهتمام الكثيرين حول العالم.

وحاول أحدى المواطنين الألمان، تقليد الإيطاليين، والخروج من شرفة منزله للغناء لتقديم الدعم المعنوى لمصابى فيروس كورونا، وهو ما تم مقابلته بتهديدات من جيرانه بطلب الشرطة، واصفين الواقعة بانها تعدى بالضوضاء على المواطنين.

 

وانتشر مقطع الفيديو الذى قام بتوثيقه المواطن الألمانى عبر منصات السوشيال ميديا للسخرية من طريقة تعامل الألمان مع الغناء من شرفة المنزل مقارنة بالإيطاليين الذين تفاعلوا بشكل كبير مع تلك الواقعة وقاموا بوضع أعلام بلادهم على شرف منازلهم.

 

وتعانى إيطاليا فى انتشار فيروس كورونا بشكل كبير مما جعلها أكثر الدول خطورة فى أوروبا، بعد وصول عدد الإصابات 21 ألفا وحوالى 1500 حالة وفاة.

 

ووفقًا لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، فإن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى ألمانيا ارتفع بواقع 671 ليصل إلى 3062، يوم الجمعة الماضية.


إيطاليا

المانيا

فيروس كورونا

كورونا

المانى يغني من شرفة منزله

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