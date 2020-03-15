اليوم السابع
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أكثر من 20 ولاية أمريكية تغلق مدارسها لمكافحة فيروس كورونا

الأحد، 15 مارس 2020 03:25 م
أكثر من 20 ولاية أمريكية تغلق مدارسها لمكافحة فيروس كورونا مصابون بكورونا
واشنطن (أ ش أ)

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ذكرت تقارير إعلامية أمريكية اليوم الأحد، أن 20 ولاية أمريكية، على الأقل، أغلقت أو تخطط لغلق جميع مدارسها فى إطار سعيها لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك مع وصول حصيلة ضحايا الوباء فى الولايات المتحدة إلى 50 حالة وفاة على الأقل، وأكثر من 2100 حالة إصابة مؤكدة.

وذكرت صحيفة "يو.إس.إيه توداى" - عبر موقعها الإلكترونى - أن ذلك الإجراء يشمل أكثر من ربع طلاب المدارس في الولايات المتحدة، والتي أعلنت، أمس الأول، حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة الفيروس.

ومع تكثيف الجهود المحلية لمكافحة الفيروس، أعلنت عدة سلاسل من متاجر البقالة تخفيض عدد ساعات العمل لتوفير مزيد من الوقت لأعمال التطهير.يأتي ذلك، بينما أعلن مسئولون في ولاية نيويورك إغلاق مبنى الولاية أمام الجمهور بعد ثبوت إصابة النائبين هيلن وينشتاين وتشارلز بارون بالفيروس، وفقا لبيان مشترك أصدره حاكم الولايا أندرو كومو ورئيس برلمان الولاية كارل هيستي.

ووفقا لآخر الإحصاءات، فقد بلغت حالات الوفاة عالميا جراء فيروس "كورونا" المستجد أكثر من 5500 حالة، فيما أُصيب أكثر من 150 ألف شخص، وذلك منذ ظهور الفيروس لأول مرة في الصين، أواخر العام الماضي.

وكان البيت الأبيض الأمريكى، أعلن اليوم الأحد، أن نتائج فحص فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاءت سلبية.

وقال سين ب. كونلي، طبيب الرئيس الأمريكي، في مذكرة نشرها البيت الأبيض، وفقا لصحيفة (يو.إس.إيه. توداي) عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الأحد/ إن ترامب قرر، أمس الأول، الخضوع للاختبار بعد إبلاغه بمدى أهمية ذلك، موضحا أن نتائج التحاليل الخاصة به أثبتت عدم إصابته بالعدوى.

وكان ترامب، قد أعلن، خلال مؤتمر صحفي، أمس، أنه خضع لاختبار لبيان ما إذا كان مصابا بالفيروس، وذلك بعد تعامله مع مسئولين برازيليين ثبتت لاحقا إصابتهما بالعدوى.

 


فيروس كورونا

كورونا

امريكا

تفشى فيروس كورونا

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