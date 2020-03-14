نقابة القراء ترفع قيمة القيد والمعاشات 15% وتتحرك لاسترداد مقابرها باكتوبر

كتب - إسماعيل رفعت

اعلنت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم، موافقة الجمعية العمومية للنقابة على رفع قيمة الاشتراك السنوى(رسم القيد) (للموظف وغير الموظف) 1000ج، بواقع 850 جنيه بالإضافة إلى 150جنيه تشمل استمارة الإلتحاق بالخارج، وأكدت النقابة، فى بيان صحفى، ان الزيادة ستمكن النقابة من رفع قيمة المعاش بنسبة 15%، خلاف الـ15% التى أقرها المجلس فى ختام العام الماضى 2019م.

وكلف المجلس الشيخ محمد ناصف سلطان(نائب نقيب قراء الجيزة) باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستعادة المقابر التى خصصت لأعضاء النقابة فى السادس من أكتوبر منذ عهد الشيخ الراحل أبو العينين شعيشع نقيبا للقراء خلفا للمرحوم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

وأقر المجلس الحساب الختامى للنقابة والميزانية العمومية وتعديل الأمور المالية والإدارية للنقابة، وسرعة اتخاذ كافة السبل لإعادة حقوق النقابة الضائعة، ودراسة تفعيل الفصل الفورى للأعضاء المتقاعسين عن السداد لأكثرمن ثلاثة أعوام.

قال محمد الساعاتى متحدث النقابة: إن مقر نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم قد شهد اليوم السبت الموافق للرابع من مارس جلسة تاريخية، حضرها العديد من أعضاء النقابة الذين تحاملوا على أنفسهم فى ظل وجود هذا الطقس، وجاءوا من محافظات الجمهورية ليقرروا مصيرهم بأيديهم، حيث وافقت الجمعية العمومية(الغيرعادية) على ماتمت مناقشته وعرضه بحضور الشيخ محمد صالح حشاد - نائب نقيب القراء وشيخ عموم المقارئ المصرية - نائبا عن الشيخ محمد محمود الطبلاوى (نقيب القراء)، وحضور الشيخ محمود الخشت(الأمين العام)، وكذا حضور نقباء المحافظات والعديد من الأعضاء وحاتم مقلد المستشار القانونى للنقابة والمستشار الإعلامى، والمستشار الصحفى، وعمرو سكرتير النقابة.