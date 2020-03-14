محافظة الفيوم: اختيار مركز شباب "السنجق" مقرا لإيواء أسر وادى النزلة

الفيوم - رباب الجالى

صرح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأنه تم تجهيز مركز شباب قرية السنجق، بمركز أبشواي، كمقر لإيواء الأسر المتضررة من قاطني وادي النزلة التابع لمركز يوسف الصديق، من جراء زيادة منسوب المياه، وتضرر منازلهم بسبب هطول الأمطار الغزيرة، فضلاً عن قيام مديرية الشباب والرياضة بتجهيز مركز شباب أبشواي كمقر آخر للإيواء حال الحاجة إليه.

وقال المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم ، أنه تم توفير وسائل لإنتقال المواطنين من منازلهم المتضررة الى مقر الإيواء، مؤكداً على التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، ومنها مديرية التموين لتوفير السلع الغذائية والخبز اللازم بمقر الإيواء، وكذلك مديرية التضامن الاجتماعي لتوفير المساعدات العاجلة لمختلف الأسر المتضررة.

وأضاف أن محافظ الفيوم تواصل هاتفياً مع وزيرة التضامن الإجتماعي للتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، للمساعدة، حيث وصل بالفعل مساعدات منه لمقر الإيواء، شملت بطاطين ومراتب بواقع 300 بطانية و115 مرتبة، إضافة لعدد 100 وسادة "مخدة".

وكشف "التوني" عن التنسيق مع مديرية الشئون الصحية لتوفير طاقم طبي ومستلزمات طبية بمقر الإيواء، خلال فترة وجود المتضررين لحين استقرار الأوضاع وعودتهم إلى منازلهم.