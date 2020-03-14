اليوم السابع
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فرنسا تسارع لإعادة مواطنيها بعد وقف المغرب الرحلات الجوية بسبب كورونا

السبت، 14 مارس 2020 10:04 م
فرنسا تسارع لإعادة مواطنيها بعد وقف المغرب الرحلات الجوية بسبب كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
باريس (رويترز)

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 حاولت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، ترتيب رحلات جوية طارئة من المغرب لإعادة عشرات من مواطنيها الذين أصبحوا عالقين هناك إثر قرار وقف الرحلات من وإلى الدول الأوروبية، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وسجل المغرب حتى الآن 17 حالة إصابة وعلق كل مباريات كرة القدم وأغلق المدارس وأوقف الرحلات الجوية مع تسع دول وألغى التجمعات التى تضم أكثر من 50 شخصا.

وبثت محطات تلفزيون فرنسية ووسائل للتواصل الاجتماعى لقطات لمئات من الأشخاص فى مطار مراكش وهم لا يجدون رحلات تقلهم وليس لديهم مكان يذهبون إليه.

وقال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على تويتر "إلى مواطنينا العالقين فى المغرب: ننظم رحلات جوية جديدة للسماح لكم بالعودة لفرنسا. أطلب من السلطات المغربية ضمان إنجاز كل ما هو مطلوب فى أسرع وقت ممكن".

وقالت سفيرة فرنسا لدى المغرب هيلين لو كال على تويتر إن السفارة تلقت نحو خمسة آلاف مكالمة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأحجمت السفارة الفرنسية فى الرباط عن التعليق، وقال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان إنه تحدث مع نظيره المغربى ويأمل فى ترتيب رحلات جوية قريبا.

 

 


فرنسا

أخبار فرنسا

المغرب

الرحلات الجوية

كورونا

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