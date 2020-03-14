عشان صحة جهازك التنفسى..مشروبات لازم تواظب على تناولها مع التقلبات الجوية

كتبت نهير عبد النبى

مع تقلبات الجو وانتشار الفيروسات والجراثيم يتاثر الجهاز التنفسى ويتعرض الكثيرون للالتهاب الشعبى والرئوى والسعال والرشح المستمر، لذلك ينصح مرضى الحساسية والذين يعانون من مشاكل الجهاز التنفسى من المواظبة على تناول بعض المشروبات الغنية بالمضادات الحيوية والمواد المضادة للفيروسات والبكتيريا، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فهى: مشروبات هامة لصحة جهازك التنفسى: 1: أوراق الجوافة تعتبر من أفضل أنواع المشروبات الدافئة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجهاز التنفسى وتهدئة السعال والنزلة الشعبية. 1: أوراق الجوافة تعتبر من أفضل أنواع المشروبات الدافئة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجهاز التنفسى وتهدئة السعال والنزلة الشعبية.

2:العسل الأبيض، من الطرق الطبيعية الغنية بالفيتامينات والمضادات الحيوية وبعض الخصائص التى تساعد على طرد الفيروسات والجراثيم من الجسم ، كما أنه يعتبر من الطرق الفعالة لعلاج مشاكل الجهاز التنفسى.

3:الزنجبيل، من المشروبات الدافئة الغنية بنسبة عالية من الخصائص التى تعمل على تهدئة الجهاز التنفسى ووقايته من العدوى والفيروسات، كما انه يحد من السعال والرشح وأعراض الذكام عموما.

4:الزعتر، من الطرق الطبيعية التى تحتوى على خصائص هامة لصحة الجهاز التنفسى والوقاية من أعراض الرشح والذكام.

5:الينسون، يحتوى الينسون على نسبة عالية من الخصائص والفيتامينات التى تعزز صحة الجهاز التنفسى وتحد من خطر الإصابة بالالتهاب الرئوى والشعبى، وينصح بتناول الينسون مرتين على الأقل فى اليوم.

6:الليمون الدافئ، وهو من الطرق الطبيعية المعروفة لتعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا، كما انه يعمل على طرد الفيروسات والجراثيم من الجسم.