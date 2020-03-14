اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 مارس 2020 05:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

عشان صحة جهازك التنفسى..مشروبات لازم تواظب على تناولها مع التقلبات الجوية

السبت، 14 مارس 2020 09:00 م
عشان صحة جهازك التنفسى..مشروبات لازم تواظب على تناولها مع التقلبات الجوية العسل
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع تقلبات الجو وانتشار الفيروسات والجراثيم يتاثر الجهاز التنفسى ويتعرض الكثيرون للالتهاب الشعبى والرئوى والسعال والرشح المستمر، لذلك ينصح مرضى الحساسية والذين يعانون من مشاكل الجهاز التنفسى من المواظبة على تناول بعض المشروبات الغنية بالمضادات الحيوية والمواد المضادة للفيروسات والبكتيريا، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فهى:

مشروبات هامة لصحة جهازك التنفسى:

1: أوراق الجوافة تعتبر من أفضل أنواع المشروبات الدافئة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجهاز التنفسى وتهدئة السعال والنزلة الشعبية.
2:العسل الأبيض، من الطرق الطبيعية الغنية بالفيتامينات والمضادات الحيوية وبعض الخصائص التى تساعد على طرد الفيروسات والجراثيم من الجسم ، كما أنه يعتبر من الطرق الفعالة لعلاج مشاكل الجهاز التنفسى.
3:الزنجبيل، من المشروبات الدافئة الغنية بنسبة عالية من الخصائص التى تعمل على تهدئة الجهاز التنفسى ووقايته من العدوى والفيروسات، كما انه يحد من السعال والرشح وأعراض الذكام عموما.
4:الزعتر، من الطرق الطبيعية التى تحتوى على خصائص هامة لصحة الجهاز التنفسى والوقاية من أعراض الرشح والذكام.
5:الينسون، يحتوى الينسون على نسبة عالية من الخصائص والفيتامينات التى تعزز صحة الجهاز التنفسى وتحد من خطر الإصابة بالالتهاب الرئوى والشعبى، وينصح بتناول الينسون مرتين على الأقل فى اليوم.
6:الليمون الدافئ، وهو من الطرق الطبيعية المعروفة لتعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا، كما انه يعمل على طرد الفيروسات والجراثيم من الجسم.

العسل

ورق الجوافة

الجوافة

الزعتر

الجو الممطر

الأمطار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تمركز سيارات لشفط مياه الأمطار من الطرق السريعة.. وطوارئ بغرف عمليات المرور

تمركز سيارات لشفط مياه الأمطار من الطرق السريعة.. وطوارئ بغرف عمليات المرور

دار الإفتاء تنشر صيغة دعاء التحصين من الوباء.. تعرف عليها

دار الإفتاء تنشر صيغة دعاء التحصين من الوباء.. تعرف عليها

جرائم تميم.. السفارة الكينية بالدوحة تتهم قطر بالتنكيل بالعمال الكينيين

جرائم تميم.. السفارة الكينية بالدوحة تتهم قطر بالتنكيل بالعمال الكينيين

هل يساعد غسيل الأنف بمحلول ملحى فى الوقاية من كورونا؟.. الصحة تُجيب

هل يساعد غسيل الأنف بمحلول ملحى فى الوقاية من كورونا؟.. الصحة تُجيب

6 أشهر لإصدار وزير الإسكان قرارات تعديل لائحة قانون البناء.. اعرف التفاصيل

6 أشهر لإصدار وزير الإسكان قرارات تعديل لائحة قانون البناء.. اعرف التفاصيل

مدير مجمع التمور بالوادى الجديد: مستعدون لرمضان وننتج 25 صنفًا بأسعار مخفضة

مدير مجمع التمور بالوادى الجديد: مستعدون لرمضان وننتج 25 صنفًا بأسعار مخفضة

فى رباط ليوم الدين.. السيول تغرق قرية الديسمى.. والقرى المجاورة تأوى المتضررين

فى رباط ليوم الدين.. السيول تغرق قرية الديسمى.. والقرى المجاورة تأوى المتضررين

القابضة للكهرباء: وضع الشبكة فى تحسن والأحمال اقتربت من معدلها الطبيعى

القابضة للكهرباء: وضع الشبكة فى تحسن والأحمال اقتربت من معدلها الطبيعى

رغم طلاقهما.. عاطل وربة منزل يكشفان كواليس سرقة الشقق الفارهة بالشيخ زايد

رغم طلاقهما.. عاطل وربة منزل يكشفان كواليس سرقة الشقق الفارهة بالشيخ زايد

بسبب فيروس كورونا.. أيهما أولى بدخول الرعاية المركزة كبار السن أم الأصغر؟

بسبب فيروس كورونا.. أيهما أولى بدخول الرعاية المركزة كبار السن أم الأصغر؟

على جمعة: جرى إيقاف الحج 22 موسمًا وتوقف الطواف 5 مرات.. فيديو

على جمعة: جرى إيقاف الحج 22 موسمًا وتوقف الطواف 5 مرات.. فيديو

الأقصر تتصدى لـ"كورونا".. إلغاء التجمعات الكبرى والليالى الشعبية بمدينة إسنا وقرية النمسا.. ومطالب بفسخ التعاقد مع المشايخ والمقرئين والمداحين لإلغاء مولد العشى.. والمحافظ: تطهير شامل للمساجد والكنائس

الأقصر تتصدى لـ"كورونا".. إلغاء التجمعات الكبرى والليالى الشعبية بمدينة إسنا وقرية النمسا.. ومطالب بفسخ التعاقد مع المشايخ والمقرئين والمداحين لإلغاء مولد العشى.. والمحافظ: تطهير شامل للمساجد والكنائس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة