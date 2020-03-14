شعبة الخضروات: زيادة إنتاج جميع الأصناف والكوسة بـ5 جنيهات والثوم 4 جنيهات

كتب أحمد حمادة

كشفت شعبة الخضروات والفاكهة فى الغرفة التجارية، استقرارا أسعار الخضروات داخل الأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، وأن الأسعار جميع الأصناف تشهد حاليا زيادة الإنتاج المحلى الأمر الذى يؤدى إلى استمرار حالة الاستقرار التى تشهدها الأسعار.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم تتراوح بين 2-4.25جنيها، بينما سجلت أسعار البطاطس تتراوح 2-2.7جنيها، وسجلت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 7 -11جنيها، وسعر كيلو البصل 3 - 6جنيهات، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 3 - 5جنيهات، سعر الكوسة5-8جنيهات، والخيار ما بين 4–5جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 4 - 7 جنيها، والملوخية بين 4-6 جنيهات، والبسلة 8-10 جنيهات.

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيهات، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيه، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيهات فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات .

الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.