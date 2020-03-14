حريق محدود بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس بحلوان دون خسائر

شب حريق محدود مساء أمس بلوحة الكهرباء الرئيسية الخاصة بكنيسة الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس بغرب حلوان نتيجة حدوث ماس كهربائي بسبب هطول الأمطار، وأدى الماس الكهربائي إلى حدوث حريق آخر بغرفة الكهرباء العمومية الملاصقة لسور الكنيسة.
وتعامل أفراد الأمن المتواجدين بالكنيسة وعمال الكنيسة مع الحريق عن طريق طفايات الحريق الخاصة بالكنيسة.
كما تم إبلاغ أجهزة الحماية المدنية، التى أسرعت إلى الكنيسة وقامت بتأمينها ولم يصب بأذى أي من المتواجدين بالكنيسة ولم تحدث كذلك أية خسائر مادية بالكنيسة.
كانت مدينة 15 مايو، قد شهدت حادثاً مأسوياً بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث فقد 7 أشخاص حياتهم، جراء انهيار منازل شبيه بـ"العشش" بالمنطقة، بسبب السقوط المتزايد للمياه لفترات طويلة، حيث لم تستطيع هذه المنازل البسيطة الصمود أمامها مما أدى لانهيارها.
كان القس إبرام ميخائيل وكيل إيبراشية حلوان و15 مايو، قد أكد إن الكنيسة بمنطقة الزرايب فتحت أبوابها لاستقبال ضحايا حادث انهيار العشش بسبب السيول، مشيرًا إلى أن الكنيسة تقدم للمصابين والضحايا الطعام والإيواء.
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