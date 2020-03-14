حريق محدود بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس بحلوان دون خسائر

كانت مدينة 15 مايو، قد شهدت حادثاً مأسوياً بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث فقد 7 أشخاص حياتهم، جراء انهيار منازل شبيه بـ"العشش" بالمنطقة، بسبب السقوط المتزايد للمياه لفترات طويلة، حيث لم تستطيع هذه المنازل البسيطة الصمود أمامها مما أدى لانهيارها.