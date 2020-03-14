اليمن: مليار ريال لدعم القطاع الطبى لمواجهة فيروس كورونا

ماجد تمراز

أفادت قناة سكاي نيوز، في نبأ عاجل لها، أن الحكومة اليمنية خصصت مليار ريال لدعم القطاع الطبي في مواجهة كورونا، كما اتخذت إجراءات احترازيا تضمنت تعليق الرحلات الجوية من وإلى المطارات اليمنية.

وكانت وكالة سبوتنيك الروسية قد أعلنت أن شابا يمنيا تأكدت إصابته بفيروس كورونا القاتل، هرب من مستشفى ابن سينا في حضرموت، بعد تجهيز غرفة حجر صحي له عقب عودته من الخارج.

وتم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في المكلا، وذلك بعد خضوع شخص للفحص في مستشفى البرج، حيث تأكدت إصابته بالفيروس الجديد، كما تواردت أنباء عن ظهور إصابة ثانية بفيروس كورونا المستجد داخل الأراضي اليمنية، وهو ما نفته مصادر حكومية.