مواقيت الصلاة اليوم الأحد 1/3/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأحد ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 4:55 ص

توقيت صلاة الظهر 12:08 ص

ميعاد صلاة العصر 3:26

موعد صلاة المغرب 5:55

ميعاد صلاة العشاء 7:11

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 4:59 ص

توقيت صلاة الظهر 12:13

موعد صلاة العصر 3:30

توقيت صلاة المغرب 5:58 م

موعد صلاة العشاء 7:16 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 4:51

توقيت صلاة الظهر 12:04 م

موعد صلاة العصر 3:21 م

ميعاد صلاة المغرب 51: 5 م

توقيت صلاة العشاء 7:07 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 4:43 ص

توقيت صلاة الظهر 11:56

موعد صلاة العصر 3:15

توقيت صلاة المغرب 5:44 م

موعد صلاة العشاء 6:59 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 4:49 ص

توقيت صلاة الظهر 12:02 ص

موعد صلاة العصر 3:22 م

توقيت صلاة المغرب 5:53 م

موعد صلاة العشاء 7:05



ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

موعد صلاة الفجر 5:21 ص

توقيت صلاة الظهر 12:34 م

موعد صلاة العصر 3:55 م

موعد صلاة المغرب 6:28 م

ميعاد صلاة العشاء 7:37 م

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 5:22 ص

توقيت صلاة الظهر 12:34 م

موعد صلاة العصر 3:54 م

موعد صلاة المغرب 6:28 م

توقيت صلاة العشاء 7:37 م

الرياض

موعد صلاة الفجر 4:54 ص

توقيت صلاة الظهر 12:06 ص

موعد صلاة العصر 3:26 م

ميعاد صلاة المغرب 5:59 م

موعد صلاة العشاء 7:09 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 4:40

توقيت صلاة الظهر 11:53 م

ميعاد صلاة العصر 3:11 م

موعد صلاة المغرب 5:42

موعد صلاة العشاء 6:56 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 5:23 ص

توقيت صلاة الظهر 12:35 م

موعد صلاة العصر 3:56 م

توقيت صلاة المغرب 6:25 م

موعد صلاة العشاء 7:39 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 5:26 ص

توقيت صلاة الظهر 12:40 م

موعد صلاة العصر 3:55 م

توقيت صلاة المغرب 6:25 م

موعد صلاة العشاء 7:44

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 4:48 ص

موعد صلاة الظهر 12:01 ص

ميعاد صلاة العصر 3:19 م

توقيت صلاة المغرب 5:48 م

مواقيت صلاة العشاء 7:04 م