الزراعة تحدد 10 توصيات لحماية أشجار المانجو وزيادة الإنتاج .. تعرف عليها

ينشر "اليوم السابع" ، عدد من الإجراءات والتوصيات الارشادية التي اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ضمن برنامجها ( التوصيات الفنية الشهرية لشهر مارس 2020 الخاصة بحدائق المانجو ، لزيادة الإنتاج ومكافحة افات أشجار المحصول .

أهم العمليات..

-المحافظة علي انتظام الري خلال الموسم بالكميات المقررة وحسب التوصيات .

-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة .

-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة .

-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى قي المزارع التي تظهر بها أعراض النقص.

-الرى الفورى بعد سقوط الأمطار حتى لا يحدث تراكم للأملاح حول الجذور وموت الأشجار .

-يتم وقف أي رش في حالة سقوط الأمطار أو الهواء الشديد.

-الالتزام بالتوصيات والتركيزات المدونة علي عبوات الرش سواء الرش الفطري أو الرش الحشري وذلك لضمان الوصول إلي أفضل النتائج وتغير المبيد في كل رشة إن أمكن ذلك.

-الرش في الصباح الباكر أو أخر اليوم وعدم الرش في الحرارة العالية حتي لايحدث ضرر للأشجار .

- تجهيز الجور الغائبة لزراعتها بداية من 15 / 3 .

التسميد ..

أ ـ تسميد أشجار المانجو التي تروي بالتنقيط .

الرية الأولي : 2 كجم سلفات نشادر + 1 كجم سلفات ماغنسيوم .

الرية الثانية : 2 كجم سماد مركب 19 + 19 + 19 .

الرية الثالثة : 2 كجم سلفات بوتاسيوم +2 لتر حامض فوسفوريك .

الرية الرابعة : 2 كجم نترات كالسيوم .

ب ـ الرش الورقي

-لزيادة نسبة العقد عند بداية التزهير استخدام كولتار ( مركب اكسيني ) بمعدل 75 سم³ / 100 لتر ماء .

- يتم الرش الورقي بالمعدلات الآتية في حالة ظهور أعراض نقص العناصر علي الأشجار .

200 جم سلفات + 200 جم زنك مخلبي + 200 جم منجنيز مخلبي + 100 جم سلفات نحاس +

100 جم ماغنسيوم + 50 جم بوراكس + 250 يوريا ( لرفع كفاءة الامتصاص ) 600 لتر ماء .

برنامج الرى

الاستهلاك المائي حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الري بالتنقيط ( لتر / يوم / شجرة ) .

يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الأسبوع بمعدل 1.30 ساعة في الرية .

45 دقيقة ري بدون تسميد 30 دقيقة بتسميد 15 دقيقة غسيل الشبكة من التسميد مباشرة .

برنامج المكافحة

يتم تنفيذ برنامج المكافحة الوقائي العلاجي المنبع لمرض البياض الدقيقي ولفحة الأزهار والإصابة بالأكاروسات والحفارات ومكافحة الحشرات الثاقبة الماصة ( المن ـ التربس ـ الجاسيد ) بأحدي المبيدات الموصي بها من قبل الوزارة .