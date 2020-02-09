97% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة البلطجة داخل المدارس والجامعات

في استطلاع للرأي طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد الأصوات المطالبة بتغليظ عقوبة البلطجة داخل المدارس والجامعات؟"، أيد غالبية القراء تغليظ العقوبة البلطجة، وأيد 97% من القراء تغليظ عقوبة البلطجة داخل المدارس والجامعات، فيما لم يؤيد تغليظ العقوبة 3% فقط من القراء.





جدير بالذكر أن طالبا بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية اعتدى على الدكتور محمود راغب أستاذ المالية أثناء تواجده فى مكتبه انتقاما منه لفصله من الكلية.

وكثفت مباحث الإسكندرية تحرياتها حول واقعة الاعتداء على الدكتور محمود راغب من قبل الطالب "محمود.م.أ"، وأكدت التحريات الأولية برئاسة المقدم حسام الدين عبد المنعم، رئيس مباحث قسم باب شرقى، أن الطالب أخفى الطبنجة وقارورة بنزين فى حقيبة صغيرة وهى طبنجة محدثة للصوت واستخدمها بضرب الاستاذ الجامعى من الجزء السفلى لها على رأسه مسببا إصابته البالغة بالرأس، كما حاول الطالب سكب بنزين على استاذ الجامعة ولكن تمت السيطرة على الموقف بعد استغاثة أستاذ الجامعة.

كما قامت مباحث الإسكندرية بتفريغ كاميرات المراقبة بالحرم الجامعى لتتبع دخول الطالب حتى وصوله إلى مكتب استاذ الجامعة والاعتداء عليه.

وقرر المستشار كريم عبد اللطيف، رئيس نيابة باب شرقى بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول واقعة اعتداء طالب على استاذ بكلية التجارة جامعة الإسكندرية داخل مكتبه بالكلية بطبنجة واصابته بجرح، والانتقال لإجراء المعاينة وسؤال شهود العيان عن الواقعة.