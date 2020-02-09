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3 مسلحين يقتحمون مطعم "فلفلة" المصرى فى أستراليا.. صور

الأحد، 09 فبراير 2020 06:56 م
3 مسلحين يقتحمون مطعم "فلفلة" المصرى فى أستراليا.. صور مطعم مصرى
كتبت رباب فتحى

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كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن 3 رجال ملثمين استهدفوا مطعم "فلفلة" المصرى والذى تديره أسرة مصرية في أدلايد بأستراليا، وقاموا بتدمير المطعم ، مما تسبب في فرار العملاء من أجل حياتهم.

واقتحم ثلاثة رجال ملثمين مسلحين بأعمدة فولاذية ومطارق مطعم "فلفلة" المصري في تورنسفيل، في غرب أدلايد، حوالي الساعة 10 مساءً يوم الجمعة.

وشوهدت أسرة مسلمة وهى تهرب من المطعم في خوف قبل أن تلتقط لقطات من كاميرات المراقبة الرجال وهم يحطمون الثلاجة والعداد الزجاجي والنافذة الأمامية.

مطعم فلفلة فى اديليد
مطعم فلفلة فى اديليد

 

وقال المالك، إنه اعتقد أن الرجال كانوا يسرقون المتجر لكنهم كانوا يحطمون كل شيء وتركوه خالي الوفاض.

تُظهر اللقطات الملاك يفرون من وراء الكاونتر في محاولة للدفاع عن أنفسهم ، لكن الجناة كانوا فروا بالفعل.

ووصلت الشرطة إلى المطعم بعد وقت قصير من الهجوم ولكن الجناة ما زالوا هاربين.

مطعم فلفلة
مطعم فلفلة

 

وقام المالك توني تروليو بتقييم الأضرار صباح يوم السبت، وقال إن أطفال المالك لم يعودوا يرغبون في العمل في المطعم لأنهم خائفون للغاية.

وأضاف تروليو إنه "أمر مرعب. أنهم أسرة جيدة ، أناس طيبون". (صاحب المتجر) مرعوب بعض الشيء، فقد قال إن أطفاله لا يريدون المجيء إلى العمل، ولا يمكنك لومهم".

وتقوم الشرطة حاليًا بالتحقيق في الحادث الذي يعتقدون أنه هجوم مستهدف. توجد الآن علامة على مقدمة الباب تعلن عن إغلاق المطعموكتب على اللافتة "بسبب هجوم عشوائي على فلفلة، سنغلق حتى إشعار آخر".

 


استراليا

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العنصرية

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