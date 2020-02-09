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"150دولارا مقابل منشور واحد"..حملة بلومبرج تبحث عن شخصيات مؤثرة

الأحد، 09 فبراير 2020 04:17 م
"150دولارا مقابل منشور واحد"..حملة بلومبرج تبحث عن شخصيات مؤثرة مايك بلومبرج
وكالات

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بطريقة مختلفة، يحاول مايكل بلومبرج، الطامح فى منافسة الرئيس دونالد ترامب فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، البحث عن شخصيات مؤثرة صغيرة الحجم على مواقع التواصل الاجتماعى لصنع محتوى يتحدثون فيه عن تفضيلهم له، مقابل 150 دولار.
 
ويسعى عمدة نيويورك الأسبق إلى الترويج لحملته الانتخابية بطريقة مختفلة، وبالإضافة إلى توجيه إعلانات مدفوعة الأجر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون والراديو، تستخدم حملته طريقة أخرى غير تقليدية للوصول إلى الناخبين.
 
صحيفة الديلي بيست ، قالت إنه بدأ حملة على موقع التواصل الاجتماعي "ترايب"، وهو مجتمع رقمي تستخدمه الشركات للبحث عن مسوقين لمنتجاتها من أصحاب الحسابات التي يتعابعها عدد كبير من الأشخاص.
 
وقالت الصحيفة إن الحملة تبحث عن الشخصيات المؤثرة صغيرة الحجم أى هؤلاء الذين يتابعهم ما بين ألف و100 ألف شخص،ويطلب بلومبرج من المروجين أن "يعبروا عن أنفسهم بصدق وأمانة".
 
 
ويدعو منشور للحملة على الموقع الراغبين في تعيينهم لصنع محتوى يتحدثون فيه عن تفضيلهم له وأنه "يستطيع أن يسمو فوق الخلافات ويتعامل مع الأطياف السياسية كافة حتى يشعر جميع الأميركيين بالاحترام وأنهم يستمع لهم"، وحددت سعرا هو 150 دولارا للمساهمة، حسب الصحيفة.
 
 
وكان بلومبرج الذى يمتلك ثورة تقدر بحوالى 50 مليار دولار قد أعلن رغبته في الترشح عن الحزب الديمقراطي في مواجهة ترامب في انتخابات نوفمبر 2020.
 
وطرح المؤسس والمدير التنفيذي لوكالة الأنباء المالية التي تحمل اسمه نفسه مرشحا معتدلا، ويقول محللون إنه قد يتمكن من استمالة مؤيدي الوسط، لكنه لم يشارك في الانتخابات التمهيدية حتى الآن.
 
ولم يشارك بلومبيرج الديمقراطى حتى الآن في أي من المناظرات الرئاسية لكنه يتوقع أن يشارك في "الثلاثاء الكبير" فى مارس حيث تجرى فيه انتخابات تمهيدية فى أكثر من ولاية.

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