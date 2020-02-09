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وزير الأوقاف ومحافظ الوادى الجديد يفتتحان مسجد المعز بالخارجة

الأحد، 09 فبراير 2020 12:40 م
وزير الأوقاف ومحافظ الوادى الجديد يفتتحان مسجد المعز بالخارجة افتتاح مسجد المعز بالخارجة
كتب - إسماعيل رفعت

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افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، و اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد مسجد المعز بمدينة الخارجة وادى الصلاة بالمسجد، كما افتتح مجمع الانتاج الحيوانى بالوادى الجديد ويضم مزرعتين بقوة انتاج 10 آلاف راس فى الدورة كل 6 اشهر، كما تفقد مصنع تمور وعسل البلح بالخارجة كما افتتح مسجد الرحمن الرحيم بالمطار  .

حضر الافتتاح لواء مصطفى امين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و اللواء طبيب فايز أباظة رئيس الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى و ولواء اركان حرب كرم سالم رئيس الشركة الوطنية للمقاولات، كما حضر عدد من الضيوف الاجانب من ضيوف المسابقة الدولية للقران الكريم السابعة والعشرين، كان فى مقدمتهم محمد البشارى امين عام المجلس العالمى للمجتمعات المسلمة والشيخ رحمة الله بن عناية الله من السعودية.

وقالت وزارة الاوقاف، يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية والاهتمام ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

وحضر الفعاليات ضيوف دور الانعقاد الـ27 للمسابقة الدولية للقرآن الكريم فى نسخة تحمل اسم الشيخ عبدالباسط محمد عبدالصمد رحمه الله، وتتضمن الفعاليات جولات سياحية للمتسابقين، ومشاركة 84 متسابقا بمشاركة 62 دولة منهم 28 دولة، و30 متسابقا من أفريقيا، و11 متسابق من روسيا الاتحادية، و 10 محكمين منهم 6 محكمين أجانب.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت وصول ​الشيخ عبد المحسن بن محمد بن عبد الرحمن القاسمى إمام الحرم النبوى الشريف ، ​للمشاركة فى تحكيم المسابقة الدولية للقرآن الكريم فى نستخها الـ27 كما يشارك ​​ الشيخ محمد أحمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ، ​مع 10 محكمين آخرين من مصر والأردن وفلسطين وروسيا الاتحادية ،​ فى تحكيم المسابقة،​ إضافة إلى محكمين دوليين فى فهم المقاصد القرآنية من داخل مصر وخارجها​،​ كما تحظى المسابقة العالمية السابعة والعشرين للقرآن الكريم بمشاركة دولية واسعة بلغت خمسة وثمانين متسابقا من ثلاثة وستين دولة فإنها تحظى أيضا بمشاركة تحكيمية متميزة​، ​كما تحظى هذه المسابقة ببعض الموفدين من عدة دول لمتابعة فعاليات المسابقة.

 

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وزاره الاوقاف

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مسجد المعز بالخارجة

اخبار مصر

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