وزيرة التضامن: مستشفى الناس بشبرا الخيمة لا يقل أهمية عن مستشفيات الأورام

القليوبية - إبراهيم سالم - نيفين طه

قالت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المجتمع المدنى يظهر من خلال مسؤوليته المجتمعية، متمنية أن تتكرر مثل هذه المستشفيات على مستوى مصر، ومصر مليئة بالأعمال التنموية، ومستشفى الناس، بها ما يزيد عن 48 غرفة عيادة خارجية، و6000 غرفة، وهذا لا يقل عن مستشفى 57357، والأورمان بالأقصر.

وأوضحت، أن خير ما نستثمر به فى البشر هو صحة المواطن، ويتم هذا بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، والصحة حق أساسى للمواطن المصرى حتى يكون منتج ومثمر، والوزارة فى الآونة القادمة ستقدم كل الدعم، وخاصة بعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وكنا مشغولين بالشق القانوني، وسنستثمر بمساعدتنا للعمل على الأرض.

وتابعت، أن هناك شباب واع متحمس للخدمة ويسعى لتدبير الموارد، ومصر تملك كل معطيات التنمية، والفترة المقبلة ستشهد الكثير والكثير، ونفرح بمثل هذه الصروح، كما وجهت الشكر للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، موضحة أنه سيتم إجراء كشف بمستوى الأداء بالوزارة ، "واللى مش هيشتغل هنجرى وراة".

جاء ذلك خلال حضور المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية، ووزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نفين القباج، ووزيرة التخطيط هالة حلمى السعيد، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، والدكتور أسامة الغزالى حرب، والدكتور محمد غنيم، وخديجة الجمال، والدكتور مدحت العدل، والفنانة أنوشكا والفنانة الهام شاهين والفنانة درة والفنانة رانيا فريد شوقى والفنانة هانى رمزى والفنانة جنات كابتن حسام البدرى وكابتن محمد بركات وكابتن أحمد حسن، وهشام عز العرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى البنك التجارى الدولي، ورئيس البنك الأهلى المصرى هشام عكاشة وعاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر، وممدوح عباس، والكابتن حسن حمدي، للمشاركة فى احتفالية مستشفى الناس للأطفال بشبرا الخيمة بالحالة رقم 2000.

وبدأت الاحتفالية بكلمة ترحيب من النائبة أنيسة حسونة المدير التنفيذى وعضو مجلس النواب، للحضور، ثم كلمة للمهندس إبراهيم محلب.

وتحتضن محافظة القليوبية مستشفى الناس الخيري، والذى يعد أكبر صرح طبى جديد على أرض القليوبية خاص بجراحات قلب الأطفال وعمليات القسطرة والتى بدأت فى إجراء أول جراحة فى 20 نوفمبر العام الماضى بعد تجهيزها بالمعدات والأجهزة الطبية على مدار 9 أشهر.

وأتم المستشفى فى هذه المدة القصيرة 60 جراحة قلب و130 قسطرة علاجية خضع لها مرضى القليوبية من الأطفال والكبار بأعلى نظام فندقى فى الخدمة والإقامة وبالمجان حيث لم يدفع أى مريض منهم مليما واحدا.

والمستشفى مجهز حاليا لإجراء 1200 عملية قلب مفتوح و3 آلاف عملية قسطرة ويمكن تحويل أى غرفة عادية لعناية مركزة بسهولة من خلال أساليب علمية متطورة.